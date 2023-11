Sześciolatek postrzelił nauczycielkę w USA. Wyrok dla matki, nie tylko za broń

Matka chłopca, który postrzelił swoją nauczycielkę w Wirginii (USA), została skazana. Według doniesień "New York Times" Deja Taylor spędzi w więzieniu rok i dziewięć miesięcy za zażywanie marihuany przy jednoczesnym posiadaniu broni i składanie fałszywych zeznań dotyczących narkotyków.

USA. Matka chłopca, który postrzelił nauczycielkę, skazana przed sąd. "Wykazuje ogromną skruchę"

"Chociaż rekreacyjna marihuana jest dozwolona w Wirginii, przepisy federalne zabraniają posiadania broni osobom uzależnionym i zażywającym nielegalne narkotyki" - przekazał "NY Times". W ramach ugody z prokuratorami kobieta przyznała się do winy.

Pełnomocnik kobiety Gene Rossi przekazał w oświadczeniu przesłanym do ABC News, że oskarżona "wykazuje ogromną skruchę oraz bierze pełną odpowiedzialność za swoje czyny". Ponadto w piśmie wskazał, że kobieta "w żadnym momencie nie zamierzała doprowadzić do żadnej z konsekwencji, do których doszło, zwłaszcza postrzelenia nauczycielki w szkole podstawowej". Adwokat dodał, że ma nadzieję, że po wyjściu na wolność kobieta otrzyma potrzebne leczenie w związku z jej uzależnieniem.

Strzelanina w szkole. Sześciolatek oddał strzał do nauczycielki. "Walczę z głębokimi psychicznymi bliznami"

Policja przeszukała dom matki sześć dni po incydencie z postrzeleniem nauczycielki przez chłopca. Funkcjonariusze znaleźli wówczas duże ilości marihuany ukryte w opakowaniach po produktach spożywczych. Narkotyki znaleziono również w torebce 26-latki i w mieszkaniu jej dziadka. W lipcu kobieta kupiła broń palną, której nabycie wymaga wypełnienia formularza. Prokuratorzy wskazali, że matka zaznaczyła w nim, że nie używa nielegalnie narkotyków i nie jest od nich uzależniona. Zdaniem śledczych kobieta miała świadomość nielegalnego zażywania marihuany podczas zakupu broni. Kobieta została także oskarżona o zaniedbanie swojego syna, ale jeszcze nie została skazana. Wyrok w tej sprawie ma zapaść w grudniu.

Jak informowaliśmy, strzelanina miała miejsce 6 stycznia bieżącego roku w mieście Newport News. Sześciolatek miał wówczas pokłócić się z nauczycielką Abigail Zwerner. Konflikt eskalował i padł strzał. Usłyszał go jeden z pracowników szkoły, który obezwładnił dziecko. Chłopiec zeznał, że wziął broń z komody, a jego matka przyznała, że mogła nie założyć blokady spustu pistoletu w noc poprzedzającą zdarzenie. Sześciolatek został wówczas przewieziony do aresztu, obecnie mieszka ze swoim pradziadkiem.

Nauczycielka pozwała szkołę na kwotę 40 milionów dolarów. - Nie tylko noszę fizyczne blizny po strzelaninie, które pozostaną ze mną na zawsze, ale codziennie walczę z głębokimi, psychicznymi bliznami - powiedziała nauczycielka, która przeszła pięć operacji i fizjoterapię, aby ponownie ruszać ręką, w którą została postrzelona.