Izrael ujawnił, co odkrył w szpitalu w centrum Gazy. Internauci mają wątpliwości

Izrael wycofał się ze szpitala Al-Szifa w mieście Gaza, ale wojsko nadal pozostaje rozlokowane wokół kompleksu. Według portalu Middle East Monitor izraelskie czołgi i snajperzy są rozmieszczeni w pobliżu placówki, którą nieustannie monitorują również drony. Na brak potwierdzenia w sprawie sieci tuneli i centrum dowodzenia Hamasu pod szpitalem Al-Szifa w Gazie zwracają dziennikarze międzynarodowych mediów, między innymi: Aric Toler z "New York Timesa", wcześniej związany z portalem Bellingcat, oraz Alex Thomson, szef korespondentów zagranicznych Channel 4 News. "Izrael nie przedstawił jeszcze ani strzępka dowodu na poparcie swojego twierdzenia o centrum dowodzenia i kontroli Hamasu pod szpitalem Al-Szifa" - napisał brytyjski dziennikarz na portalu X.

Izrael ujawnił, co odkrył w szpitalu w centrum Gazy. Nie są to tunele Hamasu

Podobnym spostrzeżeniem podzielił się Aric Toler. "IDF [Siły Obrony Izraela - przyp. red.] opublikowały swoje pierwsze zdjęcia i filmy ze szpitala Al-Szifa po środowym nalocie. Naliczyłem 10 pistoletów. IDF twierdzi, że 'bijące serce' operacji Hamasu jest usytuowane pod placówką medyczną. Zatem prawdopodobnie opublikują więcej zdjęć/filmów?" - dopytuje dziennikarz. Dołączył fotografie z odnalezionym przez Izraelczyków sprzętem. Broń i amunicja leżą równo ułożone, podobnie jak buty, części odzieży i kamizelki kuloodporne. Niektóre elementy wyglądają, jak gdyby nigdy wcześniej nie były używane.

Dziennikarz palestyńskiej agencji informacyjnej Younis Tirawi w serii wpisów na portalu X wyjaśnia, czym jest odnaleziona w szpitalu w Gazie "profesjonalna literatura Hamasu". To jego zdaniem między innymi: podstawowy kurs recytacji Koranu oraz encyklopedia taktyki wojskowej. Jedna z książek prezentowanych na nagraniach IDF miała okazać się paczką chusteczek, a pokazane dokumenty to karty medyczne pacjentów. "Gdyby Hamas wiedział, że Izraelczycy wejdą do kompleksu, mógł je łatwo spalić. Czy się mylę? Czy nie jest to coś, co możesz zrobić, jeśli chcesz coś ukryć? Książki wyglądają na nietknięte" - ocenia Tirawi. Dołączył też relację korespondenta amerykańskiej stacji FOX News Treya Yingsta, który pokazuje między innymi broń w gabinecie z rezonansem magnetycznym, którą według Izraela ukrył tam Hamas.

Relację, najprawdopodobniej z tego samego gabinetu, przeprowadził jeden z izraelskich żołnierzy, który oprowadza po pokojach i korytarzach szpitala Al-Szifa i pokazuje kartony z bronią, kamizelki kuloodporne, książki należące rzekomo do bojowników z Hamasu, zasłonięte kamery monitoringu w szpitalu oraz laptopa, na którym miał znajdować się zdjęcie jednej z zakładniczek porwanych przez Hamas. Wiarygodność opowieści Izraelczyka podaje w wątpliwość między innymi kanał Middle East Observer, który wskazuje, że na nagraniu pokazano "plecaki zawierające broń, losowo podrzucone w szpitalu".

Na portalu X pojawiają się także zdjęcia kartonów z pomocą humanitarną i medyczną, który żołnierze izraelscy mieli wnosić do budynków szpitala Al-Szifa w Gazie zestawione z kartonami, obok których miał zostać znaleziony sprzęt Hamasu. Niektórzy internauci zaznaczają miejsca, w których ma być podobno widać broń wystającą z kartonów tuż przed wniesieniem ich do środka.

ONZ: Strefie Gazy grozi epidemia i głód

W czwartek tuż po południu Organizacja Narodów Zjednoczonych zaalarmowała, że ogarniętej wojną Strefie Gazy grozi epidemia chorób zakaźnych i głód. Wysoki Komisarz do spraw Praw Człowieka Volker Turk podkreślił, że wydaje się to "nieuniknione" po tygodniach ataków Izraela na gęsto zaludnioną enklawę palestyńską. Po powrocie z wizyty na Bliskim Wschodzie Volker Turk mówił, że wyczerpanie zapasów paliwa będzie miało katastrofalne skutki dla całej Strefy Gazy. Komisarz ONZ wyjaśnił, że spowoduje to całkowite wstrzymanie działania systemów kanalizacyjnych oraz uniemożliwi funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej i dostarczanie Palestyńczykom pomocy humanitarnej.

Turk dodał, że już teraz w objętej wojną Strefie Gazy odnotowano niepokojąco dużo przypadków chorób, objawiających się biegunką. Ataki izraelskie zakłóciły działanie systemu opieki medycznej, ludzie nie mają dostępu do czystej wody i tłoczą się w przepełnionych schronach. Dodał, że naloty izraelskie w Strefie Gazy cechuje "intensywność rzadko doświadczana w tym stuleciu". Volker Turk wyraził też głębokie zaniepokojenie eskalacją przemocy i dyskryminacji wobec Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu i we wschodniej Jerozolimie. "Jesteśmy znacznie powyżej poziomu wczesnego ostrzegania" - mówił Wysoki Komisarz do spraw Praw Człowieka. 10 dni temu Volker Turk oskarżył Izrael i Hamas o zbrodnie wojenne w Gazie i zaapelował o natychmiastowe zawieszenie broni.

