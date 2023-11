Chciał uratować ludzi przed Hamasem. Odrzucił siedem granatów. Zginął w czasie eksplozji ósmego

Atak Hamasu na Izrael rozpoczął się 7 października. Ok. godz. 6:30 czasu miejscowego (5:30 w Polsce) bojownicy radykalnie palestyńskiego ugrupowania wystrzelili ze Strefy Gazy kilka tysięcy rakiet, a następnie przedarli się do kraju lądem, od strony morza i z powietrza. Bojownicy wtargnęli także na teren festiwalu muzycznego Supernova i otworzyli ogień do jego uczestników. Zginęło wówczas ponad 300 osób.

Chciał uratować ludzi przed Hamasem. Odrzucał granaty rzucane przez terrorystów

W sieci pojawiło się nowe nagranie z dnia ataku bojowników Hamasu na uczestników festiwalu, którzy ukryli się w publicznym schronie przeciwbombowym w kibucu Re'im, w pobliżu którego odbywała się impreza. Wśród około trzydziestu osób znalazł się 22-letni nieuzbrojony żołnierz po służbie Aner Shapiro. Na zarejestrowanym przez kamerę samochodową filmie widać, jak grupa terrorystów ostrzeliwuje schron i wrzuca kolejno do wewnątrz granaty. Te skutecznie jeden po drugim odrzucane są przez ukrytego wewnątrz Shapiro. - Stanął przy wejściu i odrzucał granaty, dzięki czemu udało mu się uratować tak wiele osób - mówiła w rozmowie z izraelską telewizją Kan News matka bohaterskiego żołnierza.

Według "The Times of Israel" Shapiro zdołał odrzucić łącznie siedem grantów wycelowanych w cywilów. Ósmy ekslodował mu w dłoni. W wyniku poniesionych obrażeń mężczyzna zmarł. Wiadomo, że co najmniej siedem osób z tych, które ukryły się w schronie, przeżyło. Jedna z osób, która ocalała, napisała na Facebooku: "Uratował nam życie i zasługuje na medal honoru za bycie aniołem, który nas strzegł" - donosi izraelska gazeta. Jak poinformowały media, Shapiro miał podwójne, brytyjsko-izraelskie obywatelstwo.

Krwawy odwet Izraela. Co najmniej 12 tys. ofiar konfliktu na Bliskim Wschodzie

Po ataku 7 października, podczas którego Hamas zabił około 1400 osób i ranił kolejno 3500, Izrael natychmiast przystąpił do działań odwetowych skoncentrowanych na Strefie Gazy. W ciągu zaledwie sześciu pierwszych dni dokonano nalotów bombowych z wykorzystaniem sześciu tys. bomb. W miarę upływu czasu ostrzeliwanych było coraz więcej obiektów cywilnych pod pretekstem unieszkodliwienia terrorystycznej organizacji.

W środę rano (15 listopada) Siły Obronne Izraela (IDF) wkroczyły do Al-Szifa, największego szpitala w Gazie. Tel Awiw twierdzi, że operacja była "precyzyjna i celowana", by ograniczyć cierpienie cywilów. Przekonywał również, że pod placówką w tunelach znajdowało się centrum dowodzenia Hamasu. Z kolei Hamas zaprzeczył tym doniesieniom i określił oskarżenia Izraela "tanią propagandą". Dotychczas w konflikcie na Bliskim Wschodzie zginęło około 12 tysięcy osób. Łącznie przetrzymywanych jest 240 zakładników.