Andrzej Duda spotka się z Szymonem Hołownią. Jest znana data

O spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą wnioskował Szymon Hołownia. Do rozmowy obu polityków ma dojść w Pałacu Prezydenckim w piątek o godz. 11, o czym jako pierwszy informował nieoficjalnie portal Wprost.pl. Na razie nie wiadomo, czego konkretnie ma dotyczyć spotkanie. - Z panem prezydentem mam nadzieję spotkać się niebawem, jeszcze może nawet w tym tygodniu i porozmawiać o różnych ważnych dla państwa dzisiaj sprawach - mówił we wtorek marszałek podczas konferencji prasowej. Będzie to pierwsza wizyta Hołowni u prezydenta, od momentu wyboru lidera Polski 2050 na stanowisko marszałka Sejmu. Szymon Hołownia objął tę funkcję w poniedziałek dzięki głosom 265 posłów.

Andrzej Duda: Drzwi Pałacu Prezydenckiego są i będą otwarte

- Jeśli uznam, że jakieś rozwiązanie budzi poważne wątpliwości merytoryczne czy prawne, to nie zawaham się skorzystać z prezydenckiego weta czy skierowania ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Obóz polityczny, z którego się wywodzę, przekonał się o tym wielokrotnie, także w odniesieniu do niezwykle głośnych medialnie ustaw w ciągu ostatnich ośmiu lat - deklarował w wygłoszonym w poniedziałek w Sejmie orędziu prezydent Andrzej Duda.

Polityk dodał wtedy, że "ewentualne weto prezydenta nie może być usprawiedliwieniem dla niezrealizowania Państwa zapowiedzi i obietnic wyborczych".

- Najpierw to na tej sali musi paść odpowiedź, czy jest większość wobec konkretnego projektu ustawy. Ja ostateczne decyzje będę podejmował dopiero wtedy, kiedy na moje biurko będą trafiały uchwalone już ustawy. Ale proszę pamiętać, że zawsze także wcześniej gotów jestem do konsultacji, jeżeli ktoś będzie miał taką wolę, żeby skonsultować się z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Tak, jak powiedziałem: drzwi Pałacu Prezydenckiego są i będą otwarte - zapowiedział w poniedziałek Andrzej Duda.