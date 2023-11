31 lat temu jej ciało znaleziono w rzece. Ustalono, kim była "kobieta z kwiatowym tatuażem"

Apel dotyczący pomocy w identyfikacji kobiety znalezionej w Belgii opublikowała w maju tego roku policja z Belgii, Holandii i Niemiec we współpracy z Interpolem. Szczegóły dotyczące 22 kobiet udostępniono publicznie w ramach operacji "Zidentyfikuj mnie" ("Identify me") w celu ustalenia ich tożsamości. Wszystkie prawdopodobnie padły ofarą morderstwa w niejasnych okolicznościach od trzech do nawet 40 lat wstecz. Wśród nich znalazła się tzw. kobieta z kwiatowym tatuażem.

Belgia. Zidentyfikowana po 31 latach. Pomógł wytatuowany kwiat

Dzięki operacji "Zidentyfikuj mnie" w krótkim czasie udało się otrzymać około 1250 informacji na temat tożsamości niezidentyfikowanych kobiet. Mieszkaniec Wielkiej Brytanii rozpoznał w wiadomościach tatuaż jednej z nich, dzięki czemu rodzina zamordowanej zidentyfikowała ciało po spotkaniu ze śledczymi w Belgii. Okazało się, że poszukiwaną przez 31 lat była Rita Roberts. Rodzina zmarłej zwróciła się do sądu o zmianę aktu zgonu ofiary, aby widniała na nim jej tożsamość - poinformował Interpol.

"Wiadomość była szokująca i rozdzierająca serce. Nasza pełna pasji, kochająca i niezależna siostra została brutalnie zamordowana. Nie ma słów, które mogłyby naprawdę wyrazić żal, który czuliśmy wtedy i odczuwamy nadal" - przekazała rodzina kobiety, w opublikowanym przez Interpol oświadczeniu. "Chociaż wiadomość była trudna do przetworzenia, jesteśmy niesamowicie wdzięczni, że odkryliśmy, co stało się z Ritą" - dodano.

"Po 31 latach zamordowana kobieta odzyskała nazwisko i zamknięto sprawę jej rodziny. Takie przypadki podkreślają istotną potrzebę połączenia policji na całym świecie, zwłaszcza gdy w grę wchodzą osoby zaginione" - przekazał Jürgen Stock, sekretarz generalny Interpolu.

Belgia. Brutalne morderstwo Rity Roberts

Ciało Rity Roberts znaleziono 3 czerwca 1992 roku w rzece w pobliżu Ten Eekhovelei w belgijskiej Antwerpii. Ustalono wówczas, że 31-latka została brutalnie zamordowana. Najbardziej charakterystyczną cechą kobiety był tatuaż przedstawiający czarny kwiat z liśćmi i napisem "R'Nick". Po raz ostatni kontaktowała się z rodziną w maju 1992 roku.