Hamas wydaje się bezsilny. Izraelczycy w sercu miasta Gaza

Robi to przy bardzo ograniczonych stratach własnych. Według oficjalnych izraelskich danych, w inwazji lądowej na Strefę Gazy zginęło do tej pory 48 żołnierzy. Liczba ofiar po stronie Hamasu i innych palestyńskich bojówek nie jest znana. Według izraelskiego wojska są to setki. Podobnie nie jest znana dokładna liczba ofiar wśród palestyńskich cywilów w Strefie Gazy. Według kontrolowanych przez Hamas palestyńskich władz enklawy, to już kilkanaście tysięcy zabitych. Głównie dzieci i kobiet.

Centrum Gazy i szpital w ogniu walk

Walki niezmiennie koncentrują się na północnej części Strefy Gazy. Głównie samego miasta Gaza i pobliskiego Bajt Hanoun. W pierwszym tygodniu walk Izraelczycy odcięli ten obszar od reszty Strefy Gazy, przecinając ją od granicy do morza uderzeniem wojsk zmechanizowanych. Następnie skupili się na zdobywaniu nadmorskich dzielnic Gazy, idąc z dwóch kierunków, północy i południa. Na tej pierwszej osi natarcia aktualnie deklarują zdobycie niegdyś najgęściej zabudowanego i zamieszkanego obszaru miasta, dzielnicy nazywanej Obóz Al Szati. Od dekad był to jeden z bastionów Hamasu. Izraelczycy twierdzą, że broniący go batalion bojówek został zdziesiątkowany i stracił "ponad 200 ludzi" w tym szereg dowódców. Dzielnica została w znacznej mierze zrujnowana i według Izraelczyków większość ocalałych zabudowań oraz ruin jest zaminowana. Na drugiej osi natarcia z południa, Izraelczycy w ciągu tygodnia przebili się do dzielnicy Rimal, w której mieści się wiele budynków lokalnej administracji. Izraelskie wojsko zdobyło część z nich, w tym budynek parlamentu.

Przybliżone aktualne położenie izraelskich wojsk w Strefie Gazy Fot. @War_Mapper/X

Mapa w większej rozdzielczości

Izraelczycy atakujący z obu kierunków spotkali się w rejonie wspomnianego kompleksu szpitala Al-Szifa, kończąc tym samym operację natarcia wzdłuż brzegu Morza Śródziemnego. W kwestii szpitala toczy się zacięta batalia propagandowa. Izraelczycy konsekwentnie twierdzą, że jego podziemia są od lat wykorzystywane przez Hamas. W latach 80., kiedy Izrael okupował Strefę Gazy, Izraelczycy sami je wybudowali w ramach dużej rozbudowy i modernizacji szpitala. Pod ziemią utworzono między innymi bezpieczną salę operacyjną i sieć korytarzy łączących budynki kompleksu. Teraz według Izraelczyków znajduje się tam główne centrum dowodzenia organizacji. Mają na to wskazywać dane wywiadu, w tym zeznania pojmanych bojówkarzy. Twierdzenia Izraelczyków poparł Waszyngton, również powołując się na informacje wywiadu. Palestyńczycy takie zarzuty zdecydowanie odpierają.

Prawda może wyjść na jaw w najbliższym czasie. Izraelczycy podali, że ich wojsko działa już w części kompleksu szpitalnego. Na razie jakoby nie w miejscach, gdzie przebywają pacjenci i lekarze. Pokazano przy tym zdjęcia i nagrania dostarczania na teren szpitala leków i inkubatorów dla noworodków. Izraelczycy deklarują też gotowość do ich ewakuacji poza rejon walk.

Izraelczycy twierdzą, że dostarczyli do szpitala zaopatrzenie

Według Palestyńczyków kilkudziesięciu uchodźców chroniących się na terenie szpitala i jego pacjentów została przez Izraelczyków rozebrana, spętana i wyprowadzona z opaskami na oczach. Pomiędzy budynkami mają stać izraelskie czołgi. Jeden z magazynów urządzeń i leków według Palestyńczyków został wysadzony w powietrze przez Izraelczyków. Nagrania ze szpitala pokazują tłumy na korytarzach i paniczne zachowania grup mężczyzn po nich biegających.

Natarcie na miasto od tyłu

Niezależnie od tego co się stanie w szpitalu i co ewentualnie zostanie pod nim odkryte, ewidentne są systematyczne postępy izraelskiego wojska. Zwłaszcza jak na warunki walk w bardzo gęsto zabudowanym terenie. Izraelczycy kontrolują, albo przynajmniej swobodnie operują, na około 20 procentach obszaru miasta Gaza. W tym dwóch kluczowych dzielnic. Po niecałych trzech tygodniach od rozpoczęcia inwazji i stracie 48 ludzi. Izraelczycy twierdzą, że w wyniku walk lądowych i długich oraz intensywnych nalotów, Hamas oraz inne palestyńskie bojówki poniosły istotne straty i są coraz bardziej zdezorganizowane. Mają mieć narastające problemy z koordynacją większych zasadzek oraz innych operacji.

Kompilacja nagrań z walk z perspektywy Hamasu

Następnym kierunkiem działania Izraelczyków wydaje się wejście w głąb miasta Gaza od zachodu, z kierunku morza. Na razie nic nie wskazuje, aby prowadzono jakiekolwiek ataki od wschodu, najkrótszą drogą od granicy do miasta. Być może to wybieg, mający utrudnić Palestyńczykom obronę wobec wejścia do Gazy niejako od tyłu, a nie na najbardziej oczywistym kierunku. Uderzenie na Bajt Hanoun wydaje się pomocniczym. Po trzech tygodniach walk Izraelczycy są bliscy zajęcia ostatnich ulic albo już to zrobili i wyszli na słabo zabudowaną przestrzeń za nim. Dwa kilometry dalej są północno wschodnie przedmieścia Gazy. W tym kolejny duży szpital, Indonezyjski.

Walki mają niezmiennie taki sam charakter jak opisany ponad tydzień temu. Izraelczycy operują kolumnami zmechanizowanymi, posuwając się powoli i systematycznie. Dopiero po wstępnym opanowaniu terenu przez czołgi, buldożery i transportery opancerzone do akcji wkracza piechota, dokładniej sprawdzająca okolicę, poszukując zwłaszcza min, pułapek i wejść do tuneli. Za tymi czołówkami porusza się kolejna fala piechoty z licznymi pododdziałami wojsk inżynieryjnych, które dokładnie przeczesują pobojowisko w poszukiwaniu tego samego co wcześniej, czyli pułapek i wejść do tuneli. Te ostatnie mają być po prostu wysadzane. Wchodzenie do tuneli ma być ograniczone do absolutnego minimum z racji na znaczne ryzyko nadziania się w ciemnościach na zasadzki i miny.

Nagrania izraelskie przedstawiające poszukiwanie i wysadzanie tuneli na zajętych terenach

Postępy bez poważniejszych strat

Palestyńscy bojówkarze starają się przeciwdziałać takiemu natarciu, prowadząc standardowe asymetryczne walki miejskie. Próby zasadzek na izraelskie czołówki z wykorzystaniem ukryć w budynkach, ostrzał pojazdów opancerzonych z minimalnych odległości przy pomocy granatników. Nagrań tego rodzaju działań Hamas publikuje dużo. Widać na nich głównie sam moment ostrzału i trafień izraelskich pojazdów. Nie jest jednak pokazywane to, co później. Zazwyczaj Palestyńczycy po prostu muszą uchodzić z życiem, zanim zostaną zlokalizowani i Izraelczycy odpowiedzą ogniem po ochłonięciu z zaskoczenia. Efekt jest jednak taki, że nie ma nawet jednego zdjęcia czy nagrania potwierdzającego zniszczenie izraelskiego pojazdu opancerzonego. Wiele na pewno zostało uszkodzonych. Część prawdopodobnie w stopniu prowadzącym do śmierci lub zranienia członki załogi.

Nie ma jednak dowodów na jakiś pogrom izraelskiego sprzętu pancernego na ulicach Gazy, na który mogli liczyć przeciwnicy państwa żydowskiego, wobec stereotypowego przekonania o bardzo ograniczonej przydatności czołgów podczas walk miejskich. Najwyraźniej możliwości Palestyńczyków są tak ograniczone, a przygotowanie Izraelczyków na tyle dobre (zarówno jeśli chodzi o konstrukcje pojazdów, wyszkolenie żołnierzy jak i po prostu ich ilość), że efekty obrony są mizerne. Izraelskie wojsko posuwa się naprzód bez doniesień o istotnych problemach czy porażkach.

Powolne tempo natarcia Izraelczyków oznacza jednak, że zajęcie przez nich samego miasta Gaza potrwa jeszcze wiele tygodni. Jeśli im to się uda, co wydaje się prawdopodobne, to staną przed wyzwaniem w postaci pozostałych 2/3 terenu Strefy Gazy z dużymi miastami Chan Junus i Rafah. Przy utrzymaniu aktualnego tempa operacji, zajęcie całej palestyńskiej enklawy najpewniej przeciągnie się do początku 2024 roku. O ile Izrael nie ograniczy się do miasta Gaza.