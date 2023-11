Rosjanie zwiększają ataki na Ukrainę. Zełenski wskazał "jasny cel" Putina. Chodzi o wybory?

W ostatnich dniach rosyjskie wojska zwiększyły ataki w obwodzie donieckim oraz w kierunku Awdijiwki. Obecną sytuację w Ukrainie skomentował w wywiadzie Ołeksandr Sztupun, rzecznik Sił Obronnych Regionu Tawria. Prezydent Wołodymyr Zełenski wskazał, że obecnie Rosja traci pod Awdijiwką więcej sprzętu oraz żołnierzy niż w Bachmucie - przekazała agencja Reutera.

Wojna w Ukrainie. Rosja atakuje ze wzmożoną siłą w rejonie Awdijiwki

Według relacji Ołeksandra Sztupuna od 10 listopada zwiększyły się ataki Rosjan w obwodzie donieckim. Okupanci kierują tam większą ilość bomb lotniczych. W rejonach Awdijiwki, Siewiernego, Tonienki i Pierwomajskiego mają walczyć również osoby, które wcześniej były skazane - poinformował Ołeksandr Sztupun. - Rosjanie starają się jak najbardziej skomplikować nasze możliwości logistyczne. 10 listopada wróg poniósł znaczne straty, musi się przegrupować. Zaczął wykorzystywać lotnictwo, zrzucając rakiety przeciwlotnicze - duże 500-kilogramowe bomby powietrzne kierowane - relacjonował Sztupun, cytowany przez ukraińską telewizję TSN.

Jak wynika z informacji przekazanych przez dowódcę Sił Zbrojnych Ukrainy, w ostatnich dniach Rosja straciła w pobliżu Awdijiwki ponad 10 000 żołnierzy. - Czekamy na dalsze działania wroga. Ma określone siły. Spodziewamy się i jesteśmy gotowi do dalszej bitwy. 10 listopada próbował nacierać, poniósł znaczne straty, teraz się przegrupowuje, ale zrzucenie bomb lotniczych jest pewne przygotowanie do dalszych działań - dodał Sztupun.

Według relacji ukraińskiego rzecznika, rosyjskie wojska kontynuują obecnie swoje działania na południu od Bachmutu. Operację ofensywną prowadzą też w kierunku Melitopola. Tylko 11 listopada doszło w tym kierunkach do 80 starć bojowych - przekazała ukraińska telewizja TSN.

Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski: Putin ma obecnie bardzo cyniczny i jasny cel

Wołodymyr Zełenski przekazał w swoim oświadczeniu, że do wzmożonej liczby ataków w Ukrainie dochodzi, ponieważ "Putin ma obecnie bardzo cyniczny i jasny cel". "Jest skłonny zmarnować dowolną liczbę swoich ludzi, aby zademonstrować przynajmniej jakiś wynik taktyczny do połowy grudnia, kiedy planuje ogłosić swoją kampanię prezydencką" - przekazał Zełenski w serwisie X.

"Rosja traci już więcej ludzi i sprzętu pod Awdijiwką i to w szybszym tempie niż miało to miejsce np. w Bachmucie. Naprawdę trudno oprzeć się takiej presji. A każdy wojownik, który piastuje tam stanowiska i wykonuje zadania bojowe, zasługuje na naszą najgłębszą wdzięczność. To prawdziwi bohaterowie! Im więcej sił rosyjskich zostanie teraz zniszczonych w pobliżu Awdijiwki, tym gorsza będzie ogólna sytuacja Rosji na froncie" - dodał ukraiński prezydent.Rosjanie