Polka mieszkająca w Strefie Gazy o "nieludzkim wyborze". "Konsul naciska, bym wyjechała i porzuciła męża"

W środę w Sejmie odbyła się konferencja prasowa w Sejmie na temat sytuacji obywateli i obywatelek Polski, którzy znajdują się w Strefy Gazy. Poseł Maciej Konieczny zaapelował do ministerstwa spraw zagranicznych. - Ten apel jest dwojaki. Po pierwsze, aby wszyscy obywatele i wszystkie obywatelki Polski wraz z rodzinami, którzy znajdują się w Gazie, zostali ewakuowani. I po drugie, aby te osoby, które są już ewakuowane, żeby spotkały w Polsce należyte wsparcie, dach nad głową i środki do życia. To jest nasze - jako Polski i Polaków - zobowiązanie - mówił przewodniczący polsko-palestyńskiej grupy parlamentarnej.

"Polski rząd nie zainteresował się tym, co stanie się z Polakami ewakuowanymi ze Strefy Gazy"

Samira Ramadan, której rodzinę ewakuowano w ostatnich dniach do Polski, mówiła, że od ponad miesiąca wraz z siostrą Kamilą "żyły jedynie walką o bezpieczną ewakuację trójki jej dzieci: 13-letniej Szimy, 14-letniego Halila i 15-letniego Mustafy". - Jesteśmy ogromnie wdzięczne za sprowadzenie naszych bliskich do Polski. Doceniamy wysiłek MSZ-tu i polskiego rządu na rzecz uwolnienia ich ze Strefy Gazy - mówiła kobieta. Jak opowiedziała, ich dom został zbombardowany w pierwszych dniach wojny. - Dzieci błagały nas cały czas, abyśmy je stamtąd wyciągnęli - dodała.

- Dzisiaj moja siostra, jej mąż i szóstka ich dzieci mieszka u mnie w 40-kilku metrowym mieszkaniu. Polski rząd w ogóle nie zainteresował się tym, co stanie się z Polakami ewakuowanymi ze Strefy Gazy. Czy mają gdzie spać, czy mają jakiekolwiek środki, czy mają tu rodziny? Przecież to osoby, które przylatują tu z niczym, wszystko, co mają, legło w gruzach. Większość uciekała tylko z telefonem i paszportem w ręku - mówiła Samira i pytała, dlaczego resort spraw zagranicznych, nie ma żadnego planu wsparcia dla tych osób.

- Dlaczego nie zostały uruchomione zasiłki celowe dla ofiar katastrof i konfliktów zbrojnych? Te osoby, które tu przylatują ze Strefy Gazy, ocalały z ludobójstwa. Rząd nie zapytał się, czy trójka dzieci, która widziała i doświadczyła w ciągu ostatniego miesiąca więcej niż wszyscy ministrowie razem wzięci, nie potrzebuje wsparcia psychologicznego, czy ma gdzie się udać po tej straszliwej podróży. Domagamy się natychmiastowego zapewnienia przez rząd mieszkań, środków do życia, wsparcia psychologicznego i medycznego wszystkim osobom potrzebującym - mówiła kobieta.

Polka mieszkająca w Strefie Gazy o "nieludzkim wyborze": Konsul naciska, bym wyjechała i porzuciła męża

Następnie głos zabrała Alicja Taha, której mąż jest Palestyńczykiem. Wcześniej mieszkali razem z dziećmi przez 24 lata w Gazie. W Strefie Gazy pozostała ich córka wraz z mężem i dzieckiem. - Moja córka ciągle czeka na ewakuację. Ona, jej 3-letnie córeczka, która dziś ma urodziny, i jej mąż, Palestyńczyk - mówiła Alicja Taha, po czym odczytała apel do ministra spraw zagranicznych, który otrzymała od córki.

Razem z córką jesteśmy na liście Polaków do ewakuacji, ale nie jesteśmy w stanie uciec ze Strefy Gazy bez ukochanego męża i ojca. Izraelska administracja wytypowała pięć osób z listy ewakuacyjnej Polaków i ich bliskich, które postanowiła więzić dalej w oblężonej enklawie. Mój mąż jest wśród tych pięciu osób

- pisze Polka w liście i domaga się wyjaśnień, "na jakiej podstawie MSZ zgodziło się na wstrzymanie ewakuacji tych pięciu osób".

"Panie ministrze zwracam się do pana, bo to pańskie ministerstwo postawiło mnie dziś przez nieludzkim wyborem. Pan konsul Jacek Biegała naciska, bym wyjechała ze Strefy Gazy i porzuciła tu mojego męża, miłość mojego życia. Nie zrobię tego, moja córka nie będzie się wychowywała bez ojca. A pańskim obowiązkiem jest zrobić wszystko, żeby uratować życie obywatela Polski" - pisze Polka i żąda "natychmiastowego przywrócenia prawa do ewakuacji męża".

Matka Polki, która przebywa w Strefie Gazy: "Rodzinę trzeba łączyć, a nie dzielić"

Córka pani Alicji pisze także, że pozostanie jej rodziny w miejscu, w którym się znajdują, stanowi zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Nie mają dostępu do jedzenia, prądu i wody. Kobieta przywołała słowa szefa BBN Jacka Siewiera, że to ważne, aby obywatele RP zdawali sobie sprawę, że ich kraj o nich pamięta i nie ustaje w wysiłkach sprowadzenia ich do bezpiecznego miejsca. "A rząd i MSZ gratulowali sobie ewakuowania pierwszej grupy Polaków. Tymczasem chcemy jasno powiedzieć, to właśnie 11 listopada, poczuliśmy się kompletnie porzuceni. Przez ponad 36 godzin konsul i MSZ milczeli i ignorowali nasze błagania" - pisze kobieta w liście, żądając wyjaśnień, na czym polegają negocjacje w sprawie jej rodziny.

Alicja Taha dodała, że pisała emaile do ambasady w Tel Awiwie oraz polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, lecz nigdy nie dostała odpowiedzi. - Inne kraje takie jak USA, Francja, Niemcy, Wielka Brytania wyciągają całe rodziny, gdzie żona jest cudzoziemką, a mąż jest Palestyńczykiem. Dlaczego Polska nie może wyciągnąć całej rodziny? Rodzinę trzeba łączyć, a nie dzielić - zakończyła.

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński podszedł do uczestników konferencji i zapewniał, że polscy obywatele są sprowadzani do kraju od pierwszego dnia po ataku Hamasu. Zadeklarował, że działania te będą kontynuowane, a MSZ robi wszystko, aby wydostać naszych rodaków ze Strefy Gazy. Podkreślił, że jest to uzależnione też od zgody strony izraelskiej oraz współpracy z Egiptem.

Dodał, że sprowadzone osoby otrzymają świadczenia, które przysługują każdemu obywatelowi Polski. Jabłoński zaprosił też uczestników konferencji na spotkanie w czwartek

