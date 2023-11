Wcześniaki w Strefie Gazy bez inkubatorów. Niektóre ważą 700-800 gramów. "Obraz bezbronności"

Jak podała agencja Reutera we wtorek, życie 36 noworodków w szpitalu Al-Szifa w Gazie jest zagrożone. "Leżą obok siebie, niektóre owinięte w zieloną tkaninę, inne noszą tylko pieluchy. Obraz bezbronności. Każda mijająca minuta to dla nich śmiertelne niebezpieczeństwo" - opisywał sytuację wcześniaków w poniedziałek Reuters.

REKLAMA

Obecnie izraelska armia przeprowadza szturm na szpital, Izraelczycy twierdzą, że jest on równocześnie palestyńskim centrum dowodzenia. Ale już wcześniej ministerstwo zdrowia Strefy Gazy informowało, że nie ma możliwości ewakuacji pacjentów, bo placówka jest ostrzeliwana przez snajperów i z dronów. Strona izraelska przekonuje, że dostarczyła na miejsce inkubatory, lekarstwa i żywność dla dzieci, a także 300 litrów paliwa. Reuters podaje jednak, że szpital potrzebuje 8-10 tysięcy litrów dziennie.

Zobacz wideo USA wsparło Izrael. Parzekazano izraelskiej armii opancerzone pojazdy [Źródło: Reuters]

Dramat w szpitalu Al-Szifa. Wcześniaki pozostawione bez inkubatorów

Troje z 39 wcześniaków zmarło w weekend, gdy w szpitalu zabrakło paliwa do zasilania generatorów, które podtrzymywały pracę inkubatorów. - Na szczęście nadal jest ich 36, nie straciliśmy żadnego z nich w ciągu nocy - powiedział we wtorek agencji Reutera dr Ahmed El Mokhatallali z tamtejszego szpitala. - Ale nadal ryzyko jest naprawdę wysokie. Nadal istnieje ryzyko, że je stracimy - dodał.

- 36 niemowląt, które ważą mniej niż 1,5 kg, a niektóre z nich ważą od 700 do 800 gramów, leżą obok siebie na zwykłych łóżkach. Są narażone na infekcje i pozbawione indywidualnego dostosowania poziomu wilgotności i temperatury powietrza - przekazał Reuterowi personel medyczny. Noworodki znajdują się pod opieką wyczerpanych medyków w szpitalu Al-Szifa, który jest oblegany przez izraelskie czołgi i w którym brakuje elektryczności, wody, żywności, leków oraz sprzętu medycznego.

- Wczoraj miałem 39 dzieci, a dziś jest ich już 36 - mówił Reuterowi w poniedziałek dr Mohamed Tabasha, szef oddziału pediatrycznego. - Nie mogę powiedzieć, jak długo to potrwa. Mogę stracić kolejne dwoje dzieci dzisiaj lub za godzinę - dodał wówczas.

Dramatyczną sytuację w Gazie skomentowało w mediach społecznościowych Amnesty International, apelując o zawieszenie broni. "Przerażające wiadomości napływają z północnej Gazy o ostrzeliwanych szpitalach, w których noworodki i pacjenci oddziałów intensywnej terapii umierają z powodu braku paliwa i elektryczności, a także wody, leków i żywności, podkreślają pilną potrzebę natychmiastowego zawieszenia broni przez wszystkie strony konfliktu" - przekazano.

Szturm na szpital w Gazie. Strona izraelska twierdzi, że dostarczyła inkubatory, lekarstwa i żywność dla dzieci

Izraelczycy twierdzą, że największy szpital w Gazie jest równocześnie palestyńskim centrum dowodzenia. W tej sprawie napływają sprzeczne informacje. Izrael twierdzi, że wykorzystanie szpitala do celów bojowych oznacza, iż nie podlega on ochronie prawa międzynarodowego.

Przedstawiciel palestyńskiego ministerstwa zdrowia powiedział agencji AFP, że pod szpitalem stoją czołgi, a w środku placówki przebywają izraelscy żołnierze i komandosi. Izraelskie ministerstwo obrony twierdzi, że to operacja wymierzona w Hamas. Na zewnątrz są dziesiątki pacjentów - od setek do tysięcy, zależnie od źródła. Izrael dokonuje szturmu mimo ostrzeżeń ze strony sojuszników, by zostawić szpital w spokoju. Wcześniej amerykański wywiad informował, że w podziemiach szpitala swoje dowództwo ma palestyńska grupa Islamski Dżihad. Hamas wielokrotnie zaprzeczał.

Jeden z lekarzy w szpitalu relacjonuje agencji Reutera, że na zewnątrz słychać było strzały, a przebywający w środku dla własnego bezpieczeństwa oddalili się od okien. Władze Izraela twierdzą, że 12 godzin przed szturmem udrożniły drogi ewakuacyjne i ostrzegły Palestyńczyków, by ci wstrzymali w tym czasie działania bojowe. Jak twierdzi Izrael, do tego jednak nie doszło, dlatego władze tego kraju wezwały "wszystkich terrorystów w szpitalu do poddania się". Według strony palestyńskiej, w szpitalu przebywa około 20 tysięcy osób, w tym 650 chorych. Izraelska armia twierdzi, że dostarczyła na miejsce inkubatory, lekarstwa i żywność dla dzieci.

Tymczasem izraelska armia poinformowała w poniedziałek, że zajęła budynki parlamentu i innych instytucji państwowych w Gazie. "Oddziały wojskowe przejęły zarządzany przez Hamas budynek parlamentu, komendę główną policji w Gazie oraz obiekty, w których wytwarzano broń. Instytucje rządowe terrorystycznej organizacji Hamas były wykorzystywane do celów militarnych takich jak przygotowanie ataku na Izrael, którego dokonano 7 października" - napisano w komunikacie izraelskiej armii.