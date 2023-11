Łukaszenka życzy Polsce "bezchmurnego nieba". Łatuszka: On jest problemem

Z okazji 105. rocznicy Narodowego Święta Niepodległości Polska otrzymała liczne życzenia ze strony wielu przywódców. Wśród nich znalazł się Alaksandr Łukaszenka. Białoruski dyktator życzył m.in. "bezchmurnego nieba i wiary w jutro".

Paweł Łatuszka o życzeniach od Łukaszenki: To prezydent Białorusi jest problemem

Wystąpienie prezydenta Białorusi skomentował w rozmowie z Wirtualną Polską Paweł Łatuszka, białoruski opozycjonista, dawniej ambasador Białorusi w Polsce. - To zagrywka na rynek wewnętrzny - ocenił. Jego zdaniem taka postawa Łukaszenki miała na celu publiczne pokazanie, że jest za pokojem, zgodą i współpracą. Jednocześnie w ocenie eksperta postawa przywódcy Białorusi jest zaprzeczeniem wszystkich tych wartości, a on sam stanowi największy problem w kwestii polityki zagranicznej swojego państwa. - Myślę, że MSZ Łukaszenki przekonał go, że warto skorzystać z wyników wyborów w Polsce i ewentualnych zmian politycznych - stwierdził.

Wśród przeszkód, które stoją na przeszkodzie do polepszenia relacji Białorusi z innymi państwami, ekspert wymienił eliminowanie przeciwników politycznych, stosowanie represji, likwidację niezależnych mediów i organizacji pozarządowych oraz deportacje obywateli tego kraju. - To decyzja strony polskiej, ale w mojej ocenie nie powinna mieć miejsce żadna reakcja - skwitował Łatuszka.

Alaksandr Łukaszenka złożył Polsce życzenia z okazji Święta Niepodległości. Białoruś "wyciągnęła rękę do współpracy"

- W naszej wspólnej przeszłości kryje się wielowiekowe wspólne dziedzictwo chrześcijańskie i kulturowe, szerokie i przyjacielskie kontakty między mieszkańcami obu krajów. A przyszłość możemy budować tylko poprzez zwracanie szczególnej uwagi na wydarzenia historyczne i wzmacnianie więzi opartych na zasady partnerstwa i zaufania - cytuje wypowiedź prezydenta Białoruska Agencja Telegraficzna (BiełTA). Łukaszenka stwierdził, że najlepszą gwarancją bezpieczeństwa dla Polski jest obecnie "przyjazne sąsiedztwo, położenie kresu nieuzasadnionej militaryzacji kraju i wyścigu zbrojeń". - Tylko razem, krok po kroku, będziemy mogli przyczynić się do przezwyciężenia konfrontacji w naszym regionie. Strona białoruska jest na to gotowa - zadeklarował.

W swojej wypowiedzi Łukaszenka odniósł się także do wyniku niedawno przeprowadzonych wyborów parlamentarnych. Podkreślił, że Białorusini szanują wybór dokonany przez polskie społeczeństwo. Jego zdaniem naród "wyraźnie dał wyraz chęci zaprzestania bezsensownego poszukiwania wewnętrznych sprzeczności i zewnętrznych zagrożeń". - Mam nadzieję, że w Warszawie wysłuchają głosu swoich obywateli wzywających do życia w pokoju i zgodzie z przedstawicielami wszystkich narodów i religii oraz rozważą rękę wyciągniętą do współpracy przez Białoruś - mówił.