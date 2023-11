Izrael szturmuje największy szpital w Strefie Gazy. Personel dostał 30 minut. "Pacjenci umrą po drodze"

Izraelskie wojsko poinformowało, że prowadził operację przeciwko Hamasowi na obszarze największego szpitala w Gazie - Al-Szifa. Armia Izraela poinformowała, że precyzyjne działania w konkretnym obszarze szpitala są przeprowadzane dzięki danym wywiadowczym. Izraelczycy zadeklarowali, że korzystają przy tym z pomocy przeszkolonych ekspertów władających językiem arabskim i pod uwagę wzięto wrażliwe środowisko, aby nie wyrządzić żadnej szkody ludności cywilnej. CNN informuje, że na teren szpitala wjechały izraelskie czołgi.

Widzimy, jak kierują działa czołgów w stronę szpitala. Nie jesteśmy pewni, czy żołnierze są już wewnątrz szpitala, ale na pewno są na terenie kompleksu z czołgami

- relacjonuje w rozmowie z amerykańską stacją Khader Al Za'anoun, reporter palestyńskiej agencji prasowej Wafa.

Izrael szturmuje największy szpital w Gazie. Na teren Al-Szifa wjechały izraelskie czołgi

Z relacji palestyńskiego dziennikarza wynika, że na dziedzińcu szpitala Al-Szifa doszło do wymiany ognia. W jednym z budynków wybite są okna. W szpitalu są setki pracowników i pacjentów oraz kilka tysięcy ludzi, którzy szukali schronienia przed izraelską ofensywą powietrzną i lądową. Personel medyczny odmówił ewakuacji. Izrael nakazał jej przeprowadzenie i wyznaczył na to 30 minut - poinformował dyrektor generalny placówki Munir Al-Bursh. - Pacjenci umrą po drodze. Jeśli my ich zostawimy - umrą tutaj. Mówimy o 700 pacjentach - relacjonował w CNN.

Poproszono nas, abyśmy trzymali się z dala od okien i balkonów. Słychać pojazdy opancerzone, są bardzo blisko wejścia do kompleksu

- relacjonował w środę rano lekarz szpitala Al-Szifa Khaled Abu Samra. On również potwierdził na antenie CNN, że Palestyńczycy dostali 30 minut na ewakuację.

Władze szpitala odrzucają twierdzenia Izraela, że Hamas zbudował centrum dowodzenia i kontroli pod szpitalem. Palestyńskie ministerstwo zdrowia oświadczyło, że siły Izraela ponoszą pełną odpowiedzialność za życie pracującego w szpitalu personelu medycznego i leczonych w nim pacjentów oraz osób, które były zmuszone do ucieczki z innych części Strefy Gazy. Z kolei Hamas obwinia za szturm na szpital Al-Szifa Izrael i Stany Zjednoczone, winą obarcza również ONZ. "Milczenie ONZ i zdrada wielu krajów i reżimów nie powstrzyma naszego narodu palestyńskiego od pozostania na naszej ziemi i trzymania się słusznych praw narodowych" - cytuje amerykańska stacja stanowisko Hamasu. Organizacja oceniła również, że to "USA dały Izraelowi zielone światło na popełnianie kolejnych zbrodni na cywilach, używając fałszywej narracji Izraela o tym, że Hamas używał szpitala Al-Shifa jako bazy dowodzenia".

We wtorek Biały Dom i Pentagon poinformowały, powołując się na niedawno odtajnione dane wywiadowcze, że Hamas przechowuje broń i prowadzi centrum dowodzenia ze szpitala Al-Shifa. Izrael uważa, że dał agentom Hamasu, których oskarża o przebywanie w szpitalu, wystarczająco dużo czasu na zaprzestanie ich działalności wewnątrz budynku.

Koszmar w Strefie Gazy. "Sytuacja jest nieludzka"

Światowa Organizacja Zdrowia informowała, że w budynkach szpitala w Gazie jest kilkanaście tysięcy osób - zarówno pacjentów, lekarzy, jak i cywilów, którzy schronili się tutaj po pierwszych izraelskich nalotach. Armia Izraela twierdzi, że Palestyńczycy mogą wydostać się ze szpitala przez wschodnie wyjście, ale lekarze twierdzą, że izraelskie wojsko strzela do każdego, kto próbuje się wydostać. Potwierdził to pracownik Lekarzy bez Granic, który jest na miejscu. - Przed główną bramą znajduje się wiele ciał, są też ranni pacjenci, których nie możemy wnieść do środka. Kiedy wysłaliśmy karetkę, aby przywiozła pacjentów, kilka metrów dalej została zaatakowana. Wokół szpitala są ranni, którzy szukają pomocy medycznej, a my nie możemy ich wprowadzić do środka - relacjonował. - Jest też snajper, który zaatakował pacjentów. Mają rany postrzałowe, operowaliśmy trzech z nich. Sytuacja jest bardzo zła, wręcz nieludzka. To zamknięty obszar, nikt o nas nie wie. Nie mamy połączenia z internetem - podkreślał.

