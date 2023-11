Północnokoreańska armia od pewnego czasu mierzy się z licznymi przypadkami przestępstw popełnianych przez swoich żołnierzy. Występki miały przybrać na sile do tego stopnia, że dowództwo jednostki wydało rozkaz podjęcia zdecydowanych środków przeciwko wojskowym dopuszczającym się oszustw i kradzieży wobec ludności cywilnej - informuje portal Daily NK.

Korea Północna. Żołnierze terroryzowali ludność cywilną. W tle kradzieże i przestępstwa seksualne

Dziennikarze portalu dowiedzieli się na temat sytuacji panującej w armii Korei Północnej od anonimowego źródła. Zgodnie z uzyskanymi przez nich informacjami problemy powodować mają żołnierze Drugiego Korpusu Koreańskiej Armii Ludowej. Jednostka ta stacjonuje w prowincji Hwanghae Północne, gdzie działa przy zachodniej części granicy z Koreą Południową. Żołnierze wchodzący w skład korpusu mają pełnić przede wszystkim funkcje strażnicze w strefie zdemilitaryzowanej.

Według doniesień przekazywanych przez anonimowego informatora w regionie, w którym stacjonowała jednostka wojskowa, dochodziło w ostatnim czasie do licznych kradzieży oraz oszustw, których żołnierze dopuszczali się wobec ludności cywilnej. Wojskowi mieli kraść ludziom zebrane plony, włamywać się do domów w celu kradzieży żywności i mebli, kraść produkty z rynków oraz pożyczać pieniądze, by następnie odmawiać zwrócenia długu. Żołnierze mieli ponadto dopuszczać się przestępstw seksualnych na kobietach mieszkających w okolicach baz wojskowych.

Dowództwo jednostki wojskowej reaguje na przestępstwa północnokoreańskich żołnierzy

Zachowanie żołnierzy sprawiło, że władze okolicznych miejscowości złożyły skargę w dowództwie jednostki, która zareagowała poprzez wydanie rozkazu przywrócenia dyscypliny oraz poprawy relacji z ludnością cywilną. W korpusie ustanowione zostały niewielkie jednostki policji wojskowej, którym nakazano aresztowanie żołnierzy, którzy opuszczają bazy w cywilnych ubraniach oraz dopuszczają się przestępstw wobec cywili. Dowództwo jednostki nakazało jednocześnie dokładniejsze sprawdzanie przepustek wojskowych oraz zapowiedziało, że żołnierzom złapanym na wywoływaniu incydentów z udziałem ludności cywilnej wymierzone zostaną surowe kary.