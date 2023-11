Izraelczycy pobierają nasienie od żołnierzy i cywilów, którzy zginęli w wojnie. Są wytyczne

Izrael zmienił prawo dotyczące pobierania materiału genetycznego od mężczyzn. Po rozpoczęciu wojny z Hamasem zezwolono na pobranie nasienia od zabitych żołnierzy oraz cywilów bez wymaganego wcześniej zezwolenia.

Izraelczycy mogą pobierać nasienie od ofiar wojny. To wszystko dla przyszłych pokoleń

Do tej pory wdowy po zmarłych Izraelczykach mogły zażądać pośmiertnego pobrania nasienia od mężów bez wymaganych dokumentów. Jednak rodzice zmarłego mężczyzny, którzy chcieli je uzyskać, musieli zdobyć zgodę sądu. Po rozpoczęciu wojny z Hamasem Izrael zniósł ten wymóg i rodziny mogą bez żadnych przeciwwskazań pozyskać materiał genetyczny zabitych w wojnie z Hamasem mężczyzn.

Zmiany wprowadzono, aby rodziny zmarłych mogły zamrozić plemniki, a w przyszłości wykorzystać je do zapłodnienia. Ma to zapewnić przetrwanie kolejnych pokoleń. W ciągu ostatniego miesiąca pozyskano nasienie od 33 mężczyzn, czterech z nich było cywilami - poinformował The Times of Israel. Ministerstwo Zdrowia powołało specjalną jednostkę, która współpracuje Izraelskimi Siłami Obronnymi (IDF) i czterema szpitalami, w których znajdują się banki spermy (placówki Ichilov, Sheba, Shamir (Assaf Harofeh) i Beilinson) - przekazał The Times of Israel. Placówki zajmują się pozyskiwaniem nasienia 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Ministerstwo zdrowia powiadomiło, aby pobranie spermy zostało przeprowadzone w ciągu doby od śmierci mężczyzny.

Wojny między Izraelem i Hamasem. Izrael twierdzi, że Hamas stracił kontrolę nad Strefą Gazy

Według ustaleń izraelskiego ministra obrony Hamas stracił kontrolę nad Strefą Gazy. 13 listopada po wieczornym posiedzeniu sztabu wojskowego Joaw Gallant mówił, że armia jest na drodze do zwycięstwa w Gazie i do uwolnienia zakładników.

Od ponad miesiąca izraelskie lotnictwo nieprzerwanie bombarduje Gazę w odpowiedzi na szturm Hamasu na Izrael z 7 października. Islamscy fanatycy zabili wówczas 1200 osób. Izraelska armia od dwóch tygodni prowadzi też operację lądową w Gazie i każdego dnia informuje o zniszczeniu kolejnych kryjówek, tuneli lub magazynów broni.

Izraelski minister obrony Joaw Gallant twierdzi, że Hamas nie rządzi już Gazą. "Organizacja Hamas straciła kontrolę nad Gazą. Terroryści uciekają na południe, a cywile rabują ich bazy. Nie mają już wiary w swój rząd" - mówił Gallant. Nie da się jednoznacznie zweryfikować, czy słowa ministra są prawdą.

Izraelska armia pokazała film ze znalezionego pod szpitalem dziecięcym Rantisi tunelu Hamasu. Poinformowano także, że dotąd zniszczono ponad 300 tuneli. Dotychczas w izraelskich nalotach na Gazę zginęło ponad 11 tysięcy Palestyńczyków, z czego większość to cywile. Według strony palestyńskiej, wśród ofiar jest co najmniej cztery i pół tysiąca dzieci.