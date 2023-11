Polskie samoloty dotarły po Polaków ewakuowanych ze Strefy Gazy. Nie leciały na pusto

Strefę Gazy opuściło wczoraj przez przejście graniczne w Rafah co najmniej 826 osób z zagranicznymi paszportami - powiedział egipski urzędnik straży granicznej telewizji CNN. Wśród ewakuowanych są Polacy. MSZ i BBN poinformowały, że wczoraj ze Strefy Gazy do Egiptu przedostało się 18 osób z polskimi paszportami. W sumie na liście do wyjazdu ma być 29 osób. Ci, którzy są jeszcze po stronie palestyńskiej, mają być w pobliżu przejścia granicznego w Rafah. Nie ma na razie informacji, czy i kiedy pozostałe osoby mogą wyjechać do Egiptu.

- Do Egiptu wylecą samoloty wojskowe z pomocą humanitarną na pokładzie, którymi zostaną ewakuowani. Nie spodziewamy się komplikacji. MON oraz wojsko mają doświadczenie w realizacji tego typu operacji oraz sprawdzone już procedury - mówił w niedzielę wieczorem szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera.

Szef BBN i sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski byli w weekend w Izraelu, by rozmawiać o zwolnieniu zakładników i ewakuacji Polaków. - Na miejscu odbyliśmy konstruktywne rozmowy. Rano dotarły do nas dobre wiadomości i możemy powiedzieć, że większość naszych obywateli jest bezpieczna. Po kilkudniowym zamknięciu przejścia zostali oni przepuszczeni przez granicę jako jedni z pierwszych, co odczytujemy w kategoriach pozytywnego gestu - podał Siewiera.

Szef BBN przekonywał, że "uruchomienie procesu ewakuacji obywateli ze Strefy Gazy jest efektem współpracy i decyzji, jakie zapadały na poziomie prezydenta Andrzeja Dudy oraz strony rządowej, przede wszystkim MSZ".

Do Egiptu przyleciały też wojska specjalne

W poniedziałek rano dwa polskie samoloty C-130 Hercules były w Egipcie. Zgodnie z zapowiedziami, na pokładzie znalazła się pomoc humanitarna, która ma zostać przekazana do egipskich szpitali dla rannych ze Strefy Gazy.

W skład grupy zadaniowej, zaangażowanej w realizację operacji NEON-E, wchodzą żołnierze sił powietrznych, wojsk specjalnych oraz wojskowy personel medyczny. "Na miejscu wraz z żołnierzami Wojska Polskiego są także przedstawiciele MSZ i BBN. Obecnie rozładowywana jest pomoc humanitarna i przekazywana stronie egipskiej. W najbliższych godzinach planowany jest lot powrotny z ewakuowanymi do Polski." - informuje Sztab Generalny WP.

Jeszcze w niedzielę głos zabrał też szef MSZ Zbigniew Rau, który poinformował, że służby dyplomatyczne i konsularne od tygodni "działają dzień i noc, by zapewnić bezpieczną ewakuację naszym rodakom ze stref objętych działaniami wojennymi". "Dzięki ich wysiłkom dziś pierwsi z nich wydostali się ze Strefy Gazy przez przejście graniczne w Rafah" - podał.

Rau podziękował pracownikom MSZ, szczególnie polskim placówkom w Tel Awiwie, Ramallah i Kairze. Należy podkreślić, że w polskich placówkach w Egipcie i Izraelu nie ma ambasadorów.

Tragiczna sytuacja w Strefie Gazy

Od kilkunastu dni trwa ewakuacja ze Strefy Gazy obcokrajowców oraz Palestyńczyków z zagranicznymi paszportami. Palestyńską enklawę ma w sumie opuścić około 7 tysięcy osób. Do tej pory udało się to kilkuset osobom, głównie z paszportami amerykańskimi.

W trwających od ponad miesiąca izraelskich atakach na Strefę Gazy zginęło ponad 11 tysięcy Palestyńczyków, w tym co najmniej 4,5 tysiąca dzieci. Operacja jest odwetem za atak Hamasu na Izrael. 7 października zginęło 1200 osób.