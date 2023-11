Islandia przygotowuje się na erupcję wulkanu. Poziom magmy podnosi się

"Prawdopodobieństwo erupcji wzrosło od dzisiejszego ranka i może ona rozpocząć się w dowolnym momencie w ciągu najbliższych kilku dni" - czytamy w niedzielnym komunikacie Islandzkiego Biuro Meteorologicznego. Władze nakazały ewakuację mieszkańców 3-tysięcznego miasta Grindavik, położonego na południowym zachodzie Islandii. Zamknięto również pobliską atrakcję turystyczną - Błękitną Lagunę, uzdrowisko geotermalne. Zaznaczono jednak, że "nie ma bezpośredniego zagrożenia, a ewakuacja ma przede wszystkim charakter zapobiegawczy".

Islandia. Zagrożenie erupcją wulkanu

Islandzkie Biuro Meteorologiczne wskazuje, że (według stanu na sobotę) wypełniony magmą tunel znajdujący się na północny wschód od miasta Grindavik na głębokości mniejszej niż 800 metrów, co oznaczało skok z 1,5 tys. metrów w ciągu kilku-kilkunastu godzin. Szacuje się, że tunel rozciąga się na ok. 10 km.

Wulkany na Islandii, położonej na północnym Atlantyku, wybuchają średnio co cztery do pięciu lat. Najbardziej uciążliwa w ostatnim czasie była erupcja wulkanu Eyjafjallajokull w 2010 roku, który wyrzucił do atmosfery ogromne chmury popiołu. Doprowadziło to wówczas do zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Europą.