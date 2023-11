"Drastyczne posunięcie" papieża Franciszka. Odwołał biskupa, który krytykował jego pontyfikat

Papież Franciszek zdymisjonował w sobotę biskupa Josepha E. Stricklanda z diecezji Tyler w Teksasie. Duchowny jest jednym z najzacieklejszych krytyków wśród amerykańskich konserwatystów rzymskokatolickich, który sprzeciwia się reformom papieża.

Watykan. Papież Franciszek odwołał ze stanowiska amerykańskiego biskupa

"Bardzo rzadko zdarza się, aby biskup został całkowicie zwolniony ze swoich obowiązków. Zazwyczaj biskupi mający problemy z Watykanem są proszeni o ustąpienie z urzędu przed złożeniem rezygnacji, którą przyjmuje papież" - ocenia agencja Reutera, która decyzję papieża określa jako "drastyczne posunięcie".

Watykan przekazał w sobotę, że biskup zostanie "zwolniony" ze swoich obowiązków w wyniku prowadzonych dochodzeń w jego diecezji. Przekazano, że decyzja zapadła po dochodzeniu zarządzonym przez papieża. BBC podaje, że chodziło o sposób, w jaki biskup zarządza diecezją oraz o kwestie finansowe.

Usunięcie Stricklanda ze stanowiska, nastąpiło po tym, jak papież mówił o "zacofaniu" niektórych przywódców kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych. Duchowny z kolei atakował Franciszka w związku z jego stanowiskiem między innymi w sprawie aborcji, praw osób transpłciowych i małżeństw osób tej samej płci. Jak stwierdził, wiele "podstawowych prawd" nauczania katolickiego zostało zakwestionowanych. Stanowisko papieża nazwał próbami "podważenia" małżeństwa "ustanowionego przez Boga", będącego związkiem wyłącznie między mężczyzną i kobietą. W swoim liście, który wcześniej publikowały media, Strickland zasugerował, że próby zmiany "tego, czego nie można zmienić" doprowadzą do schizmy w Kościele. Ostrzegł, że ci, którzy szukają zmian, "są prawdziwymi schizmatykami".

65-letni Joseph Strickland został mianowany biskupem w 2012 roku, kiedy papieżem był Benedykt XVI. Stolica Apostolska przekazała, że diecezja Tyler będzie tymczasowo zarządzana przez biskupa Joe Vasqueza z Austin.

Watykan: "Osoby transpłciowe mogą przyjąć chrzest"

Papież Franciszek jest znany ze swojego liberalnego podejścia do wielu kwestii. Jego przyjazne i łagodne podejście w roli głowy Kościoła katolickiego do niektórych spraw jest regularnie kwestionowane przez konserwatystów. W czwartek Watykan ogłosił na przykład, że osoby transpłciowe mogą przyjmować sakrament chrztu, o ile są one do niego "dobrze przygotowane i chętne".

Watykańska Dykasteria Nauki Wiary odpowiedziała na pytania dotyczące społeczności LGBT+ w dokumencie z 31 października. Pismo potwierdza również stanowisko Watykanu, że osoby transpłciowe mogą zostać rodzicami chrzestnymi dziecka oraz pełnić rolę świadka lub świadkowej podczas ślubu kościelnego. Z dokumentu wynika, że decyzja dotyczy również osób, które przeszły operację korekty płci lub terapię hormonalną. Tekst wystosowany przez Kurię Rzymską ponownie zwraca jednak uwagę, że jednym z kryteriów wyrażenia zgody przez księdza powinno być unikanie zgorszenia lub poczucia dezorientacji pośród wiernych.

Z kolei w lipcu papież Franciszek wziął udział w podcaście polegającym na udzielaniu odpowiedzi na pytania zadawane przez młodych wiernych. Wśród uczestników akcji znalazła się dwudziestokilkuletnia Włoszka Giona. Kobieta przyznała, że czuje się rozdarta "dychotomią między wiarą a tożsamością transpłciową". - Pan zawsze idzie z nami... Nawet jeśli jesteśmy grzesznikami, On jest blisko, aby nam pomóc. Pan kocha nas takimi, jakimi jesteśmy, to jest szalona miłość Boga - powiedział papież. W podcaście Franciszek stanowczo potępił prawa kryminalizujące członków społeczności LGBT, uznając je za grzech i niesprawiedliwość. - Kim jestem, by osądzać? - odpowiedział pytaniem na pytanie dotyczące osób homoseksualnych.