Premier Izraela: Hamas utracił kontrolę nad północną częścią Strefy Gazy

Premier Izraela Benjamin Netanjahu przekazał w sobotę wieczorem na konferencji prasowej w Tel Awiwie, że grupa terrorystyczna Hamas utraciła kontrolę nad północną częścią Strefy Gazy.

Premier Izraela: Hamas utracił kontrolę nad północną Strefą Gazy

- Przede wszystkim chciałbym uściskać rodziny męczenników, do których wczoraj dołączyli kolejni męczennicy - bohaterowie Izraela. Nasze serca są z rodzinami. Mówię tutaj do wszystkich rodzin tych, którzy polegli w trudnej wojnie - robimy wszystko, aby być godnymi ich poświęcenia i bohaterstwa. Nie zatrzymamy się, dopóki misja nie zostanie zakończona - mówił izraelski premier cytowany przez "The Jerusalem Post".

- Nie ma substytutu dla zwycięstwa. Wyeliminujemy Hamas i uratujemy naszych zakładników - zapewniał Benjamin Netanjahu podczas konferencji. - Siły Obronne Izraela zakończyły okrążanie miasta Gaza. Są na obrzeżach szpitala Shifa i zabiły wielu terrorystów - oświadczył. - Hamas stracił kontrolę na północy Strefy Gazy - zaznaczył izraelski premier.

Siły Obronne Izraela: Jesteśmy gotowi do ewakuacji dzieci ze szpitala w Strefie Gazy

Jedna z organizacji humanitarnych, powołując się na lekarzy znajdujących się w Gazie, przekazała, że w ostatnim czasie dwoje dzieci zmarło w wyniku przerw w dostawie prądu w największym szpitalu w Gazie- Al-Szifa. Lecznica jest otoczona przez izraelskie wojsko, a przed budynkiem trwają walki. W środku są tysiące przerażonych palestyńskich cywilów. - W wyniku braku prądu oddział intensywnej terapii noworodków przestał działać. Zmarło dwoje wcześniaków, a życie 37 innych wcześniaków jest realnie zagrożone - podano. Izraelskie wojsko oświadczyło w niedzielę, że jest gotowe do ewakuacji dzieci - przekazała agencja Reutera.

Palestyńscy lekarze, z którymi rozmawiały zagraniczne media, twierdzą, że przed szpitalem są czołgi, a wojsko strzela do każdego, kto próbuje wyjść z budynku. Słychać też eksplozje. Wewnątrz, oprócz pacjentów i personelu medycznego, przebywa także co najmniej kilkanaście tysięcy cywilów, którzy schronili się w placówce i są teraz odcięci od świata. W oblężonym szpitalu skończyło się paliwo, którymi zasilano generatory, przez co obecnie nie ma w nim prądu. Na korytarzach brakuje miejsca, bo tysiące osób, które dotąd koczowały w szpitalnym ogrodzie, uciekły do środka.

Głównym celem izraelskiej operacji w Gazie jest zabicie dowódców Hamasu, w odwecie za masakrę dokonaną przez islamistów w Izraelu 7 października. Armia twierdzi, że operuje w rejonie szpitala Al Szifa, bo pod budynkiem znajduje się główny bunkier Hamasu. Jak zauważają zagraniczne media, dotychczas nie przedstawiono dowodów na te twierdzenia. Izraelskie czołgi otoczyły też trzy inne szpitale w centrum Gazy.

Przejście graniczne w Rafach między Strefą Gazy i Egiptem ma zostać w niedzielę ponownie otwarte dla osób z zagranicznymi paszportami - poinformował zarządca infrastruktury granicznej w Gazie. Ewakuacja ze Strefy Gazy do Egiptu cudzoziemców i Palestyńczyków potrzebujących pilnej opieki medycznej została w piątek zawieszona. Jak informował jeden z palestyńskich urzędników, zawieszenie było spowodowane problemami z przetransportowaniem do przejścia tych, którzy mieli być wywiezieni, z terenu Gazy.

Szef BBN w Izraelu. Rozmowy o ewakuacji Polaków ze Strefy Gazy

Tymczasem szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera oraz minister Wojciech Kolarski prowadzą rozmowy w Izraelu dotyczące m.in. ewakuacji ze Strefy Gazy polskich obywateli i sytuacji w regionie. W czwartek9 listopada prezydent Andrzej Duda wydał postanowienie o użyciu środków wojskowych do ewakuacji Polaków, którzy opuszczą Strefę Gazy.

W sobotę Jacek Siewiera spotkał się w Tel Awiwie z doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego i szefem Rady Bezpieczeństwa Izraela Tzachi Hanegbi. "Dziękuję Tzachi Hanegbi za zaproszenie i ważne spotkanie. Niezwykle istotne jest, abyśmy mogli współpracować, aby zabezpieczyć naszych obywateli w tej wojnie z terroryzmem. Obywatele polscy, w jakiejkolwiek sytuacji się znajdują, muszą wiedzieć, że państwo polskie się nimi opiekuje" - napisał na portalu X, dawniej Twitter szef BBN. Kancelaria premiera Izraela poinformowała, że Tzachi Hanegbi podczas spotkania z szefem BBN podkreślił, że wszystkie kraje europejskie muszą wywierać nieustanną presję, aby doprowadzić do natychmiastowego uwolnienia zakładników, w tym obywateli Polski.

Po spotkaniu szef BBN Jacek Siewiera poinformował w rozmowie z dziennikarzami, że na terytorium Strefy Gazy jest obecnie ponad 25 obywateli polskich. Osoby te były w Gazie w momencie ataku terrorystycznego Hamasu w Izraelu i są tam dotąd. Jeden obywatel Polski - Alexander Danzig - jest w gronie zakładników przetrzymywanych przez Hamas. "Rozmawialiśmy o sytuacji Polaków, ale jest to naturalną konsekwencją działań dyplomatycznych prowadzonych przez polską dyplomację. Mamy uzasadnione powody, by spodziewać się, że w ciągu najbliższych godzin, dni - mamy nadzieję - opuszczą oni Strefę Gazy" - mówił Jacek Siewiera.

Poinformował też, że wczoraj duża grupa obywateli polskich znajdowała się tuż przy przejściu w Rafah z Egiptem. Pracownicy konsularni byli wpuszczeni do obiektów odprawy paszportowej w Rafah. Nawiązali z nimi kontakt wzrokowy, natomiast dziś nie doszło do przemieszczenia ich przez przejście w Rafah, które było zamknięte. Jacek Siewiera podkreślał, że działania dyplomatyczne są prowadzone zarówno na poziomie MSZ, jak i służb.

Szef BBN jest w Izraelu na polecenie prezydenta Andrzeja Dudy. Towarzyszą mu między innymi prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski oraz szef rządowego Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej Artur Zaczyński.