Kanada. Skandal na uniwersytecie. Wykładowca do studentów z Izraela: Wracajcie do Polski, ku*wy!

Do zdarzenia doszło na Uniwersytecie Concordia w Montrealu (Kanada). Studenci z Izraela rozdawali zdjęcia porwanych przez Hamas. Przeciwko nim zaczęli protestować propalestyńscy demonstranci. Doszło do bójki. Trzy osoby zostały ranne.

W pewnym momencie Yanis Arab, jeden z wykładowców, krzyknął do studentów z Izraela: "Wracajcie do Polski, ku*wy!". Rzeczniczka uniwersytetu, cytowana przez agencję informacyjną The Canadian Press (za o.canada.com), przekazała, że "zajęcia prowadzone przez wykładowcę zostały w czwartek odwołane ze względów zapobiegawczych". W piątkowe popołudnie szkoła potwierdziła, że "Arab został zawieszony. "Wykładowca otrzymał dziś rano zawiadomienie o zawieszeniu w wynagrodzeniu na czas śledztwa" – powiedziała w wywiadzie Genevieve O’Meara. Jak wyjaśniała, z informacji szkoły wynika, że osobą na nagraniu jest właśnie Arab. Przekazała, że w ramach dochodzenia spotka się on z władzami uczelni. Dodała, że nie może podawać informacji na temat jego dalszej kariery naukowej na uczelni.

Biografia Araba została już usunięta ze strony internetowej uniwersytetu, ale poprzednia wersja przedstawiała go jako "doktoranta i wykładowcę na wydziale historii, który prowadzi zajęcia na temat dominacji i oporu w świecie arabskim". Opisywany był także jako znawca Bliskiego Wschodu i autor trzech publikacji na temat Palestyny.

Władze uczelni przekazały, że w czasie zamieszek na terenie uniwersytetu, które wybuchły w związku z wojną pomiędzy Izraelem a Hamasem, trzy osoby został ranne, a jedna została aresztowana.

To kolejny przypadek ataku na wyznawców judaizmu w Kanadzie. W czwartek doszło do strzelaniny w dwóch żydowskich szkołach. Wcześniej z kolei ktoś próbował wrzucić koktajl Mołotowa do montrealskiej synagogi. Wszystkie te zdarzenia potępił Justin Trudeau. - Widzimy obecnie wzrost antysemityzmu i islamofobii, które są zatrważające. Koktajle Mołotowa rzucane na synagogi, przerażające groźby przemocy zagrażającej żydowskim firmom, nienawiść skierowana przeciw żydowskim przedszkolom - powiedział. - To musi się skończyć. To nie reprezentuje nas jako Kanadyjczyków. To jest coś, czego nie akceptujemy w Kanadzie - dodał.

Macron apeluje do Izraela: Przestańcie bombardować kobiety i dzieci

Prezydent Francji zaapelował do Izraela o zaprzestanie bombardowania "dzieci, kobiet i osób starszych" w Strefie Gazy. - Dzielimy z Izraelem jego ból i podzielamy jego dążenie do uwolnienia się od terroryzmu i do obrony, ale w istocie dzisiaj to cywile są bombardowani. Te dzieci, te kobiety, te osoby w starszym wieku są bombardowani i zabijani - powiedział Emmanuel Macron w rozmowie z BBC. - Nie ma żadnego usprawiedliwienia i żadnej legitymizacji dla takich działań. Wzywamy Izrael do ich zaprzestania. Walka z terroryzmem powinna być prowadzona zgodnie z zasadami prawa wojennego i międzynarodowego prawa humanitarnego, ponieważ prowadzi ją państwo demokratyczne - podkreślił.

Na te słowa odpowiedział izraelski premier Benjamin Netanjah, który stwierdził, że "świat powinien potępiać Hamas, a nie Izrael, ponieważ to Hamas zaatakował, zabijając cywilów i uprowadzając zakładników". "Podczas gdy Izrael robi wszystko, aby powstrzymać się od krzywdzenia cywilów i wzywa ich do opuszczenia obszarów walk, Hamas-ISIS robi wszystko, aby uniemożliwić im wyjazd w bezpieczne miejsca i wykorzystuje ich jako żywą tarczę" - podkreślił. Oświadczenie, w którym polityk porównuje Hamas do Państwa Islamskiego, opublikowało biuro premiera Izraela.

Benjamin Netanjahu zaznaczył, że Hamas "w okrutny sposób przetrzymuje zakładników - kobiety, dzieci i osoby starsze" i "wykorzystuje szkoły, meczety i szpitale jako centra dowodzenia terrorem". "Zbrodnie, które Hamas-ISIS popełnia dziś w Gazie, jutro zostaną popełnione w Paryżu, Nowym Jorku i na całym świecie" - dodał szef izraelskiego rządu.

Przypomnijmy, liczba osób, które zginęły w Strefie Gazy, przekroczyła 11 tys.

