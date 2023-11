Doradca Wołodymyra Zełenskiego szacuje, ile potrwa wojna w Ukrainie. "Może zakończyć się nagle"

W ciągu ostatniej dobry Ukraińcy uszkodzili dwa rosyjskie kutry desantowe zacumowane w pobliżu Czarnomorska na okupowanym Krymie i uderzyli w znajdujące się w tej miejscowości koszary wojskowe. To kolejny w ostatnim czasie ukraiński atak na Rosjan okupujących tereny południowej Ukrainy. Szef Kancelarii Prezydenta Andrij Jermak ujawnił, jakie są najbliższe plany ukraińskiego wojska.

Ukraina. Andrij Jermak: Trudno powiedzieć, kiedy zakończy się wojna

W rozmowie z Natalią Mosejczuk szef Kancelarii Prezydenta ujawnił, na jakim etapie jest teraz wojna z Rosją. - Szczerze mówiąc, nikt nie wie, kiedy wojna się skończy. Może zakończyć się nagle. I do tego dążymy. Wiele czynników na to wpływa. Ale i tak, jeśli porównasz to do biegu na 100 metrów, to ja wierzę, że przebiegliśmy już 70 metrów - stwierdził Andrij Jermak, w wywiadzie opublikowanym 10 listopada w serwisie YouTube. Dodał również, że najtrudniejsze jest te ostatnie 30 metrów.

Andrij Jermak zapewnił również, że prezydent Wołodymyr Zełenski i Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Walerij Załużny stale współpracują i mają jeden wspólny cel - wygrać wojnę z Rosją. - Mogłoby być inaczej? Mamy jedno stanowisko - wygrać tę wojnę. Ale oczywiście dzisiaj jest ciągły dialog, praca 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Musimy być jeszcze mądrzejsi, jeszcze bardziej kreatywni - zwrócił uwagę Jermak.

Wojna w Ukrainie. Minionej doby Rosjanie przeprowadzili 26 nalotów oraz 62 ataki artyleryjskie

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że 9 listopada doszło do 69 starć z wojskami rosyjskimi. Ukraińcy odparli między innymi siedem ataków w rejonie Sinkiwki w obwodzie charkowskim, a w obwodzie donieckim - 10 pod Kliszczijiwką i Andrijiwką, a także ponad 25 w rejonie Marjinki i Nowomychajliwki i dziewięć w okolicach Awdijiwki. Rosjanie wciąż próbują otoczyć miasto. Przeprowadzili także bezskuteczne szturmy w obwodzie ługańskim i cztery ataki w rejonach wsi Werbowe i Robotyne w obwodzie zaporoskim. Z kolei wojsko ukraińskie kontynuuje działania ofensywne pod Bachmutem i w kierunku Melitopola.

Z porannego raportu Sztabu Generalnego wynika, że w ciągu minionej doby Rosjanie wystrzelili dwie rakiety kierowane i przeprowadzili 26 nalotów oraz 62 ataki artyleryjskie. Pod ostrzałem artyleryjskim znalazło się ponad 125 osad w obwodach czernihowskim, sumskim, charkowskim, ługańskim, donieckim, zaporoskim, chersońskim i mikołajowskim. Są zabici i ranni wśród ludności cywilnej. Zniszczone lub uszkodzone zostały budynki mieszkalne i inna cywilna infrastruktura.

Ponadto w nocy rosyjscy żołnierze przeprowadzili kolejny nalot na Ukrainę, wykorzystując pięć szturmowych dronów typu "Shahed-136/131". Cztery z nich zostały zniszczone przez obronę powietrzną. W odpowiedzi lotnictwo Sił Obronnych Ukrainy uderzyło w cztery rosyjskie bazy, a jednostki sił rakietowych trafiły w dwa punkty kontrolne, cztery działa artyleryjskie i radioelektroniczną stację wywiadowczą.