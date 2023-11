Izrael wstrzymał wycieczki uczniów do Polski. Po nowym roku miało przyjechać około 24 tys. osób

Izraelski resort edukacji poinformował o odwołaniu wycieczek do Polski 10 listopada. Zgodnie z planem podróże miały się rozpocząć w lutym 2024 roku. 215 grup szkolnych, czyli około 24 tys. uczniów wraz z nauczycielami miało brać udział w spotkaniach edukacyjnych związanych z Holokaustem - poinofrmował Israel National News.

Izrael odwołał wycieczki uczniów do Polski. Miało w nich wziąć udział około 24 tys. osób

"Decyzja o odwołaniu wyjazdów została podjęta ze względu na sytuację dotyczącą bezpieczeństwa oraz ze względu na skalę incydentów antysemickich na świecie" - przekazał Israel National News. Zdaniem ministerstwa wcześniejsze odwołanie wycieczek ma zapobiec stratom finansowym, w razie odwołania wycieczek na ostatnią chwilę.

Ministerstwo zapowiedziało, że pracuje nad organizacją alternatywnych zajęć dla uczniów, którzy nie wyjadą do Polski, by "połączyć pamięć o Holokauście z więzią z ludźmi, ojczyzną i wartościami, jakie niosą ze sobą wolontariat i wspólnotowość". Jednocześnie resort w ramach przygotowań do letniej tury wyjazdów dokonuje ponownej oceny treści, które przekazywane są przed wycieczkami i w ich trakcie.

Umowa między Polską a Izraelem ws. wycieczek młodzieży

Przypomnijmy, na początku tego roku Polska oraz Izrael podpisali umowę międzyrządową, która dotyczy współpracy o charakterze wizyt studyjnych zorganizowanych grup uczniów. Według jej zapisów wycieczki Izraelczyków w Polsce nie będą już chronione przez uzbrojonych członków Mosadu.



"Umowa porządkuje i poprawia dotychczas rozproszone zasady przyjazdów młodych Izraelczyków do Polski, które trwają od trzech dekad. Otwiera także możliwości organizacji podobnych wizyt studyjnych polskich uczniów do Izraela. Polska zadbała więc o wzajemność i równowagę" - przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych w marcu. "Program będzie obejmował również nauczanie o polskiej historii, niemal tysiącletnim dziedzictwie Żydów polskich i tak samo długich relacjach polsko-żydowskich" - czytamy w oświadczeniu resortu.