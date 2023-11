Cztery oferty w kraju, dekada rozważań, sporów i prac. Finalnie pierwszy zakup jest z Danii

- Są cztery systemy tego rodzaju proponowane przez polskie firmy. Dwa z nich są już nawet używane w naszym wojsku. Nie potrafię wyjaśnić, dlaczego kupujemy duńskie. Mogę tylko stwierdzić, że rozwiązanie tego problemu inaczej niż powszechnie używanym, standardowym polskim rozwiązaniem, to absurd - mówi Gazeta.pl Bartłomiej Kucharski, dziennikarz miesięcznika "Wojsko i Technika".

REKLAMA

Do wyboru, do koloru

Sitaware to tak zwany BMS, czyli Battlefield Management System, po polsku System Zarządzania Walką. Coś, co w filmach lub grach z udziałem wojska jest standardem. Tam każdy pojazd, oficer, a nawet żołnierz ma jakiś system umożliwiający ciągłą łączność z resztą armii, a do tego z ekranem wyświetlającym położenie własne, sojuszników oraz wrogów. W rzeczywistości w Wojsku Polskim coś takiego nie występuje powszechnie. Jedynie w ograniczonym stopniu w artylerii i obronie przeciwlotniczej. Oficjalnym standardem jest radio (dobrze, jeśli nie zabytek z czasów Układu Warszawskiego) i mapa. Nieoficjalnym standardem jest prywatna komórka, Google Maps i WhatsApp. Konieczność zmiany tego stanu rzeczy jest oczywista od ponad dekady, ale wdrożenie nowoczesnego polskiego BMS do Wojska Polskiego (szerzej też łączności) szło i idzie jak po grudzie, aż doczekaliśmy się zakupu z półki rozwiązania zagranicznego.

Polski BMS oferują od lat cztery firmy. Pierwsze rozwiązanie to system Hektor firmy Kenbit. - Tę opcję wstępnie wskazano do zakupienia jeszcze pod koniec rządów PO. Potem przyszedł jednak minister Antoni Macierewicz, który w swoim charakterystycznym stylu wyraził się negatywnie na temat zakupów od firm prywatnych, po czym nakazał opracowanie systemu BMS koncernowi państwowemu PGZ - mówi Kucharski. W ten sposób zrodziła się kolejna opcja, czyli system BMS Rosomak (ponieważ początkowo był przewidziany do zastosowania w batalionach używających transporterów o tejże nazwie). Informacji o tym, jak to jest już niemal gotowy i zaraz będzie kupowany, było już ze strony MON i PGZ na przestrzeni lat wiele. Do dzisiaj nie jest. Raz po razie okazuje się, że konieczne są dalsze testy, poprawki, uzgodnienia i negocjacje. Ze strony wojska nieoficjalnie można było usłyszeć, że system nie działa, jak powinien. Ze strony przemysłu, że wojsko ma miejscami absurdalne wymagania, zmienia je w trakcie prac, a te trwają tak długo, że pewne rozwiązania stały się przestarzałe i wymagają aktualizacji. Efekt taki, że mija osiem lat niby priorytetowych prac, a nie ma zakupu.

Kolejna oferta to system Topaz od firmy Grupa WB. Już stosowany powszechnie przez oddziały artylerii, gdzie jest ceniony, chwalony i systematycznie usprawniany. Podobnie pozytywnie oceniają go Ukraińcy, którzy korzystają z niego na otrzymanych z Polski armatohaubicach Krab i towarzyszących im wozach dowodzenia. Na stole jest też system Jaśmin od firmy Teldat, który również jest już wykorzystywany przez wojsko, tylko na wyższym szczeblu. BMS ma być dla batalionów (kilkuset żołnierzy i kilkadziesiąt pojazdów) i poniżej. Jaśmin w obecnej formie jest wykorzystywany na poziomach wyższych, ale firma Teldat deklaruje, że ma też gotowy wariant BMS.

Informacji i wyjaśnień jak na lekarstwo

Pomimo tylu opcji kupujemy system Sitaware od duńskiej firmy Systematic, używany przez liczne państwa NATO. To niezaprzeczalnie dobry produkt, a przynajmniej tak wynika z oficjalnego komunikatu firmy, wcześniejszych informacji Departamentu Stanu USA przy okazji wydawania zgody na sprzedaż czołgów M1 Abrams, oraz wywiadu z generałem Jarosławem Gromadzińskim, byłym dowódcą 18 Dywizji Zmechanizowanej. MON i odpowiadająca za zakupy Agencja Uzbrojenia nie podały oficjalnie żadnych informacji na ten temat. Nie wiadomo dlaczego, za ile i na jakich warunkach nabywamy duńskie rozwiązanie. Zadaliśmy dzisiaj stosowne pytania AU i czekamy na odpowiedź.

Czołowy polski dziennikarz branżowy zajmujący się tematem zakupów sprzętu i modernizacji, Tomasz Dmitruk, o informacjach na temat zakupu z Danii ma do powiedzenia to:

Z zagranicznych informacji wiadomo tyle, że Sitaware ma trafić na wszystkie kupowane z USA czołgi M1 Abrams, które wejdą na wyposażenie 18 Dywizji. Do tego na uzupełniające je pojazdy wsparcia, również importowane z USA. - Istnieje poważne ryzyko, że to początek procesu zakupów, który doprowadzi do ostatecznego zabicia polskich rozwiązań alternatywnych - uważa Kucharski. - Natomiast opieranie swojego wojska o zagraniczną łączność i systemy dowodzenia to proszenie się o kłopoty. Zwłaszcza jeśli można inaczej - dodaje i podaje przykład Australijczyków, którzy kupili system BMS od izraelskiej firmy Elbit w 2009 roku. W 2021 roku niespodziewanie zakazano jego użytkowania i zaczęto demontować ze sprzętu, bez jednoznacznego publicznie podanego powodu i bez gotowej alternatywy. - Nieoficjalnie pojawiły się twierdzenia, że system mógł w skryty sposób gromadzić dane uznawane przez australijskie wojsko za wrażliwe i przekazywać je izraelskiemu producentowi - mówi Kucharski. Izraelska firma zdecydowanie zaprzeczyła tym pogłoskom, jednak australijskie wojsko decyzji nie cofnęło i do dzisiaj nie ma rozwiązanego problemu braku systemu BMS.

Istnieje możliwość, że duński system pozostanie wyłącznie na polskich abramsach, lub w ramach 18 Dywizji, której wspomniany były dowódca generał Gromadziński dużo mówił o konieczności osiągnięcia jak największej interoperacyjności z wojskiem USA i preferowaniu systemu Sitaware z racji tego, że jest używany w US Army i dostosowany do montażu w czołgach M1. - Ten argument nigdy do mnie nie przemawiał. Zintegrowanie jakiegoś polskiego systemu z amerykańskimi czołgami to kwestia czasu i pieniędzy na stosowne prace oraz testy. W dłuższej perspektywie najpewniej byłaby to tańsza i lepsza opcja niż branie czegoś gotowego z półki. Uczy tego historia wielu programów zbrojeniowych na świecie - uważa dziennikarz branżowy.

Dodaje, że jeśli chodzi o jak najszybsze wyposażenie czołgów M1 w system BMS, to przecież polskie Topaz i Jaśmin są już na uzbrojeniu wojska i należy je tylko dostosować, co można byłoby zacząć robić już dwa lata temu, kiedy podjęto decyzję o zakupie pierwszych amerykańskich maszyn. - Poza tym dlaczego musimy się tak strasznie śpieszyć? Mamy zmodernizowane czołgi Leopard 2PL, w których miał być montowany system BMS i które są do tego przygotowane. Jednak od lat nie ma decyzji, jaki to ma być system, więc jeżdżą bez niego. I co? I jakoś nikt nie ma z tym problemu - mówi Kucharski.

Gdyby reszta wojska kiedyś miała dostać polski system BMS, to teoretycznie powinien się on móc dogadywać z duńskim na czołgach M1 lub w całej 18 Dywizji. - Są standardy łączności NATO, które powinny to zapewnić. Tylko to byłby absurd: mieć równolegle dwa różne systemy BMS. Nie bez powodu większość wojsk państw rozwiniętych stawia na coś takiego jak standaryzacja, która daje wiele korzyści w długiej perspektywie. Niestety aktualnie to pojęcie w ogóle nie jest cenione w polskim wojsku - stwierdza Kucharski.

Trzy z czterech polskich rozwiązań są proponowane wojsku już od około dekady. Czwarte jest opracowywane teoretycznie pod specjalnym nadzorem od 2016 roku. Pomimo tego jesteśmy w punkcie, kiedy nabywamy rozwiązanie zagraniczne. Nawet jeśli polskie alternatywy są w ocenie MON i wojska gorsze lub niedopracowane, to było bardzo dużo czasu, aby coś z tym zrobić z korzyścią dla polskiej gospodarki, a w dłuższej perspektywie - sił zbrojnych. Tylko najpewniej byłoby to trudniejsze niż zakup z półki.