Nie będzie "przerw humanitarnych" w Gazie? Netanjahu daje do zrozumienia, że nie ma o tym mowy

Premier Izraela Benjamin Netanjahu poinformował, że nie ma mowy o zawieszeniu broni - podaje CNN. - Walki trwają i nie będzie zawieszenia broni bez uwolnienia naszych zakładników. Izrael umożliwia bezpieczne przejście cywilów z północnego pasa na południe, tak jak wczoraj zrobiło to 50 000 mieszkańców Gazy - mówił.

Prezydent Izraela Isaac Herzog przekonywał natomiast, że Hamas nie przedstawił realnych propozycji w sprawie uwolnienia zakładników. Oświadczenia te zbiegły się w czasie z wypowiedzią rzecznika Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA Johna Kirby'ego, który zapowiedział, że Izrael zacznie wprowadzać codzienne czterogodzinne "przerwy humanitarne" w operacjach wojskowych na obszarach północnej Gazy.

Wyższy urzędnik izraelski zapewnił jednak w rozmowie z CNN, że wspomniane przez Amerykanów przerwy zaczną obowiązywać w określonych obszarach. - Dzielnica lub obszar zostaną powiadomione z kilkugodzinnym wyprzedzeniem o przerwie, aby mieszkańcy północy mogli udać się na południe w celu uzyskania pomocy - dodał.

Zbrojne skrzydło Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu (PIJ) w Gazie oświadczyło w czwartek, że jest gotowe uwolnić dwóch izraelskich zakładników ze względów humanitarnych. Jedna to 77-letnia kobieta, druga to 13-letni chłopiec. Kwestia uwolnienia pozostałych zakładników nie jest podejmowana przez Hamas.

Wcześniej Hamas oferował uwolnienie wszystkich pojmanych w zamian za zwolnienie wszystkich Palestyńczyków z izraelskich więzień. Przystania na te warunki domagają się od rządu w Tel Awiwie rodziny zakładników. Nic jednak nie wskazuje na to, by władze Izraela na to przystały.

Polacy wśród zakładników Hamasu. Rau: Nie chciałbym mówić o szczegółach

W czwartek minister Zbigniew Rau poinformował, że wśród zakładników przetrzymywanych przez Hamas w Strefie Gazy są Polacy. - Nie chciałbym mówić o szczegółach. Stosowne kroki są podejmowane w wymiarze zarówno polskim, jak i międzynarodowym - oznajmił Zbigniew Rau. Odmówił podania dokładnej liczby osób.

Szef polskiej dyplomacji odniósł się też do słów ambasadora Izraela w Polsce Jakowa Liwne, który zasugerował, aby Warszawa negocjowała z Hamasem w sprawie ewakuacji Polaków ze strefy Gazy. - Sformułowania pana ambasadora w sposób oczywisty wymykają się konwencyjnej dyplomacji. I te na pewno do nich należą - stwierdził szef MSZ.

Od 7 października, czyli początku wojny z Izraelem, zginęło już co najmniej 10 569 Palestyńczyków ze Strefy Gazy - powiadomił w środę resort zdrowia tej półenklawy, kontrolowanej przez organizację terrorystyczną Hamas. 4324 osoby spośród ofiar to dzieci.

Sytuacja w Strefie Gazy jest dramatyczna. W całym regionie brakuje wody, leków, żywności. Działalność zawiesiło kilkanaście szpitali, część została zniszczona w wyniku izraelskich nalotów, a pozostałym skończyło się paliwo i środki medyczne.

