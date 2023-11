Były wiceprzewodniczący PE postrzelony w twarz w Madrycie. Napastnik odjechał na motocyklu

Alejo Vidal-Quadras Roca został zaatakowany 9 listopada w centrum Madrytu. O udział w ataku na polityka jest podejrzanych dwóch mężczyzn, którzy poruszali się motocyklem marki Yamaha - przekazała agencja Reutera. Obecnie 78-latek przebywa w szpitalu w stolicy kraju.

REKLAMA

Zobacz wideo Duda powołał Marszałków Seniorów Sejmu i Senatu. "Ogromnie się cieszę"

Hiszpania. Były szef Partii Ludowej Katalonii Alejandro Vidas-Quadrasa postrzelony w twarz w centrum Madrytu

Vidal-Quadras został postrzelony w dzielnicy Salamanca w centrum Madrytu około godziny 13.30 z odległości zaledwie dwóch metrów. Po ataku został natychmiast przewieziony do szpitala. Po zdarzeniu policja otoczyła teren. Służby poprosiły o dostęp do okolicznego monitoringu, aby ustalić tablice rejestracyjne agresora.

Atak na polityka skomentował premier Hiszpanii Pedro Sánchez. "Chcę przekazać Alejo Vidal-Quadrasowi moją solidarność i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. Ufamy, że dochodzenie możliwie najszybciej wyjaśni fakty, a osoby odpowiedzialne zostaną aresztowane" - napisał Sánchez.

Prawicowy polityk zaatakowany w Madrycie

Vidal-Quadras stał na czele Partii Ludowej Katalonii od grudnia 1991 do września 1996 roku. Później dołączył do hiszpańskiej Partii Ludowej, a na przełomie 2013 i 2014 roku współtworzył skrajnie prawicową partię Vox (która obecnie jest trzecią co do wielkości siłą w niższej izbie hiszpańskiego parlamentu) i był jej pierwszym przewodniczącym. Do 2014 roku był posłem do Parlamentu Europejskiego. W latach 2004-2007 był pierwszym wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego.

Sytuacja wewnętrzna w Hiszpanii pogorszyła się ostatnio w związku z możliwym porozumieniem Partii Socjalistycznej z partiami separatystycznymi Katalonii. Przewiduje ono między innymi amnestię dla skazanych separatystów. Ten punkt ostro potępili konserwatywni przeciwnicy premiera Sáncheza. Zorganizowali masowe protesty i oskarżyli go o stworzenie zagrożenia dla praworządności w Hiszpanii.