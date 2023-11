Biały Dom: Izrael rozpocznie "pauzy humanitarne" w ostrzale Gazy. Chodzi o ewakuację

- Izraelczycy zapewnili nas, że w czasie przerwy nie będą prowadzone żadne operacje wojskowe na tych obszarach i że proces ten rozpoczyna się dzisiaj - powiedział Kirby. Dodał, że Izrael zgodził się otworzyć drugi korytarz umożliwiający opuszczenie północnej Gazy przez cywilów.

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu nazwał przerwy w ostrzale krokiem we właściwym kierunku i powiedział, że Stany Zjednoczone chcą, aby przerwy trwały tak długo, jak będą potrzebne. Powiedział, że jeszcze w czwartek zostanie ogłoszona pierwsza "pauza humanitarna", a Izrael zobowiązał się do ogłaszania każdego okna ewakuacyjnego z co najmniej trzygodzinnym wyprzedzeniem.

- Ameryka w dalszym ciągu nie popiera zawieszenia broni w Gazie - powiedział Kirby. Dodał, że celem Stanów Zjednoczonych jest to, aby każdego dnia do Gazy wjeżdżało co najmniej 150 ciężarówek z pomocą humanitarną.

Wcześniej tego samego dnia szef NATO Jens Stoltenberg poinformował, że Państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego popierają propozycję wprowadzenia "przerw humanitarnych" w walkach w Strefie Gazy.

Podkreślał przy tym, że prawo międzynarodowe dotyczące konfliktów zbrojnych musi być respektowane, a ludność cywilna chroniona.

Od 7 października, czyli początku wojny z Izraelem, zginęło już co najmniej 10 569 Palestyńczyków ze Strefy Gazy - powiadomił w środę resort zdrowia tej półenklawy, kontrolowanej przez organizację terrorystyczną Hamas. Wśród ofiar znajduje się 4324 dzieci.

Sytuacja w Strefie Gazy jest dramatyczna. W całym regionie brakuje wody, leków, żywności. Działalność zawiesiło kilkanaście szpitali, część została zniszczona w wyniku izraelskich nalotów, a pozostałym skończyło się paliwo i środki medyczne.

Minister Zbigniew Rau: Polscy zakładnicy są przetrzymywani przez Hamas

Wśród zakładników przetrzymywanych przez Hamas w Strefie Gazy są Polacy - poinformował minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. O tę kwestię polityk został zapytany po międzynarodowej konferencji humanitarnej dotyczącej pomocy dla palestyńskich cywilów, która odbyła się rano w Pałacu Elizejskim.

- Nie chciałbym mówić o szczegółach. Stosowne kroki są podejmowane w wymiarze zarówno polskim, jak i międzynarodowym - oznajmił Zbigniew Rau. Odmówił podania dokładnej liczby osób.

Szef polskiej dyplomacji odniósł się też do słów ambasadora Izraela w Polsce Jakowa Liwne, który zasugerował, aby Warszawa negocjowała z Hamasem w sprawie ewakuacji Polaków ze strefy Gazy. - Sformułowania pana ambasadora w sposób oczywisty wymykają się konwencyjnej dyplomacji. I te na pewno do nich należą - stwierdził szef MSZ.

Według MSZ w Strefie Gazy jest obecnie 29 polskich obywateli. Minister Rau potwierdził, że prowadzone są działania w celu ich ewakuacji. - Działania są możliwe i efektywne wtedy, kiedy łączą się z daleko posuniętą dyskrecją - dodał szef polskiej dyplomacji.

