Według doniesień FOX News pod koniec października w prowincji Ontario (Kanada) na świat przyszedł noworodek, który wywołał zaskoczenie zarówno rodziców, jak i lekarzy. Chłopiec urodził się prawie dwukrotnie większy niż przeciętne dziecko. Jego waga przerosła rodzeństwo, które również osiągało duże wymiary.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Kącki: Chyba po raz pierwszy race nie będą leciały w stronę flag tęczowych tylko we własną stronę

Kanada. Dziecko ważyło 6,7 kg po narodzinach. "Wszyscy robili zakłady, jaki będzie duży"

- To było oszałamiające przeżycie - powiedział FOX News ojciec dziecka Chance Ayres. Poród wywołał także emocje wśród personelu medycznego. - Sposób, w jaki wiwatowali lekarze i pielęgniarki... To było tak, jakby Maple Leafs (drużyna hokejowa z Toronto - red.) zdobyli Puchar Stanleya (nagroda w mistrzostwach amerykańsko-kanadyjskiej ligi hokejowej - red.). To było szaleństwo. Wszyscy skakali i krzyczeli. Było fajnie - stwierdził mężczyzna.

Według doniesień portalu simplemost.com Sonny urodził się ponad tydzień przed terminem porodu 23 października poprzez cesarskie cięcie. Kiedy został zmierzony i zważony, okazało się, że ma 55 centymetrów wzrostu i prawie 7 kilogramów wagi. - Wszyscy robili zakłady, jaki będzie duży, nawet lekarze i pielęgniarki - powiedział ojciec dziecka. - Kiedy powiedzieli 6,7 kilograma, wszyscy po prostu zatrzymaliśmy się i popatrzyliśmy na siebie, a potem pomyśleliśmy: wow, to szaleństwo - dodał mężczyzna. Para posiada łącznie pięcioro dzieci, a dwoje z rodzeństwa Sonny'ego po narodzinach ważyło prawie 6 kilogramów. Chłopiec pobił ich rekord i stał się tym samym największym noworodkiem w rodzinie.

Waga dziecka zaskoczyła lekarzy. "Wiedzieliśmy, że to dziecko też będzie duże, ale nie spodziewaliśmy się, że aż tak"

Dane amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) wskazują, że średnia waga noworodka mieści się w zakresie między 3,25 a 3,45 kg. Zdarza się, że dzieci ważą ponad 4 kilogramy, ale waga Sonny'ego zaskoczyła nawet lekarzy. - Wiedzieliśmy, że to dziecko też będzie duże, ale nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tak duże - powiedział. Lekarz przekazał, że na wielkość dziecka mogą mieć wpływ czynniki takie jak genetyka, data porodu czy źle kontrolowana cukrzyca. Rodzina podejrzewa, że w ich wypadku to cecha dziedziczna.

Według Księgi Rekordów Guinessa najcięższy noworodek ważył prawie 10 kilogramów. Dziecko urodziło się 19 stycznia 1879 roku Seville w Ohio (USA) i zmarło zaledwie 11 godzin później.