Były agent CIA miał wykorzystać dziesiątki kobiet. Prowadził ewidencję potencjalnych ofiar

Były funkcjonariusz Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) miał zrobić blisko 500 filmów i zdjęć nagim, nieprzytomnym kobietom. Na wielu z nich 47-latek miał również uwiecznić samego siebie w pozycjach, które jednoznacznie wskazują na wykorzystywanie przez niego ofiar. Materiał dowodowy rozpoczyna się w 2006 roku, a poszkodowane pochodziły głównie z Meksyku i Peru.

"Drapieżnik seksualny" z USA. Miał prowadzić spis potencjalnych ofiar wraz z ich charakterystyką

Według prokuratury mężczyzna prowadził szczegółową, uporządkowaną alfabetycznie ewidencję potencjalnych ofiar, która zawierała informacje na temat ich cech fizycznych i pochodzenia etnicznego. Ze względu na charakterystykę swoich działań, przez śledczych został określony mianem "drapieżnika seksualnego". Według ustaleń Associated Press ponad 20 kobiet zgłosiło się do władz, by opowiedzieć o przeżytych napaściach na tle seksualnym. W wielu przypadkach CIA miało próbować uciszać poszkodowane.

Ostatecznie mężczyzna został aresztowany w 2020 roku po tym, jak naga kobieta wołała o pomoc z balkonu jego mieszkania w Meksyku. Podczas przeszukiwania należących do niego urządzeń elektronicznych, ujawniono niepokojącą historię wyszukiwarki internetowej. Dane zgromadzone przez mężczyznę pozwoliły na identyfikację ofiar. Wszystkie przyznały, że w trakcie spotkań z byłym agentem CIA doświadczyły częściowej utraty pamięci.

Ponad 20 zarzutów wobec byłego funkcjonariusza CIA. 47-latek przyznał się do wykorzystywania seksualnego

47-latek usłyszał w sumie 25 zarzutów dotyczących podania narkotyków i napaści seksualnej na ponad 20 kobiet. Mężczyzna przyznał się do czterech z nich, w tym do wykorzystywania seksualnego, stosowania przymusu i posiadania nieprzyzwoitych materiałów. Grozi mu do 30 lat pozbawienia wolności. CIA publicznie potępiła postępowanie swojego byłego pracownika. Dyrektor instytucji William Burns zarządził serię reform, które mają na celu wspierać ofiary podobnych przestępstw i ułatwić prowadzenie postępowań w takich sprawach.