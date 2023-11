Watykańska Dykasteria Nauki Wiary odpowiedziała na pytania dotyczące społeczności LGBT+ w dokumencie z 31 października. Pismo podpisane przez prefekta dykasterii Victor Fernandeza oraz papieża Franciszka określa między innymi kwestię prawa do udzielania chrztu osobom transpłciowym i dzieciom poczętym metodą in vitro. Ustosunkowuje się również do pytania, czy osoby w związkach jednopłciowych mogą być rodzicami chrzestnymi.

REKLAMA

Zobacz wideo Para homoseksualna z dzieckiem kontra prawo. "Nie możemy mówić o równowadze prawnej" ["Jesteśmy rodziną" - serial o LGBT+ w Polsce]

Watykan odpowiada na pytania dotyczące osób transpłciowych. Określa między innymi prawo do chrztu

Dykasteria Nauki Wiary określa, że osoby transpłciowe mogą przyjąć chrzest na tych samych warunkach co inni wierni pod warunkiem, że nie istnieje ryzyko wywołania publicznego skandalu pośród wiernych. Dokument podpisany przez papieża określa jednocześnie, że sakrament chrztu udzielony może zostać również młodzieży i dzieciom transpłciowym, o ile są one do niego "dobrze przygotowane i chętne".

Dalsza część pisma potwierdza również stanowisko Watykanu, że osoby transpłciowe mogą zostać rodzicami chrzestnymi dziecka oraz pełnić rolę świadka lub świadkowej podczas ślubu kościelnego. Z dokumentu wynika, że decyzja dotyczy również osób, które przeszły operację korekty płci lub terapię hormonalną. Tekst wystosowany przez Kurię Rzymską ponownie zwraca jednak uwagę, że jednym z kryteriów wyrażenia zgody przez księdza powinno być unikanie zgorszenia lub poczucia dezorientacji pośród wiernych.

Kuria Rzymska ocenia udzielanie chrztu dzieciom wychowywanym przez pary jednopłciowe. Zaleca "roztropność duszpasterską"

W piśmie podpisanym przez papieża Franciszka udzielona została również odpowiedź na podobne pytania dotyczące osób żyjących w związkach jednopłciowych. Również w ich przypadku Watykan stwierdził, że mogą one zostać rodzicami chrzestnymi dziecka oraz pełnić rolę świadków w ślubie kościelnym.

Pismo Dykasterii Nauki Wiary odpowiada ponadto na pytanie, czy dzieci adoptowane lub poczęte metodą in vitro, które wychowywane są przez parę jednopłciową, mogą podejść do sakramentu chrztu. Treść odpowiedzi jest jednak mniej jednoznaczna. Znajduje się w niej wyłącznie stwierdzenie, że warunkiem chrztu powinna być "uzasadniona nadzieja, że dziecko zostanie wychowane w religii katolickiej". Dokument Kurii Rzymskiej podkreśla jednak, że w każdej sytuacji dotyczącej chrztu zachowana powinna zostać "roztropność duszpasterska", która ma na celu ochronę sakramentu i Kościoła przed skandalem.