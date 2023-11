Przyszli członkowie tzw. policji medialnej będą się szkolić w Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej (RANEPA), o czym poinformowała tamtejsza służba prasowa. Szkoła działa pod kierunkiem Władimira Putina.

Rosja. "Policja medialna" będzie inwigilować Internet. Ruszyły specjalne szkolenia

Według informacji przekazanych przez "The Moscow Times" oficjalna nazwa szkolenia to "medialne wsparcie interesów państwa i bezpieczeństwa narodowego". Jak podał dziennik, osoby, które go ukończą, zostaną socjalistami "od identyfikowania i blokowania materiałów ekstremistycznych i destrukcyjnych w Internecie, a także treści pirackich". Będą "walczyć z propagandą terrorystów, ideologią kultury przestępczej, samobójstwami wśród młodzieży i znieważaniem uczuć wierzących" - czytamy. Mowa oczywiście o przekazach płynących do Rosji m.in. z Zachodu, które są uważane za szkodliwe i propagandowe.

Po ukończeniu studiów tzw. policja medialna będzie mogła zajmować się przestępstwami związanymi z cyberprzemocą, stalkingiem, piractwem czy ekstremizmem. Przypomnijmy, że obecnie za blokowanie informacji w rosyjskim Internecie odpowiada Roskomnadzor. "Po rozpoczęciu wojny na Ukrainie wydział zablokował 190 tys. materiałów zawierających fałszywe informacje, 85 tys. materiałów z elementami ekstremistycznymi i 30 tys. nawoływań do masowych niepokojów" - podał dziennik. Więcej na ten temat w artykule:

Władimir Putin obawia się "pogromów w Rosji"

Według Władimira Putina przedstawiciele Ukrainy "pod przywództwem zachodnich patronów próbują wzniecać pogromy w Rosji" poprzez szerzenie nieprawdziwych informacji. Wykorzystywane do tego mają być m.in. portale społecznościowe - podał "The Moscow Times". Władimir Putin domagał się w ostatnich tygodniach dokładniejszego sprawdzania przepływu informacji we wszystkich kanałach informacyjnych w Rosji.