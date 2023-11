Polak porwany przez Hamas "został zabrany do Gazy żywy". Jego syn skomentował działania rządu

Juwal Dancyg, syn Alexa Dancyga - Polaka porwanego przez Hamas - przekazał, że jego ojciec "został zabrany do Gazy żywy, ale Hamas ukrywa rozmaite informacje". - Od tamtej pory nic nie wiemy. W taki sposób oni się nami bawią - powiedział. Stwierdził również, że rządy europejskie, w tym polskie władze, "mają trochę więcej możliwości niż rząd Izraela", jeśli chodzi o próbę uwolnienia zakładników Hamasu.

REKLAMA

Zobacz wideo Afgańczycy w strachu starają się uciec z Pakistanu. Obawiają się represji

Polak porwany przez Hamas. Władze Izraela nie przekazują wielu informacji. "Kampania w Gazie jest kwestią wojskową"

8 listopada Juwal Dancyg powiedział w programie "Dzień na świecie" na antenie Polsat News, że "polski rząd i inne rządy w całej Europie robią wszystko po to, żeby pomóc porwanym". Mężczyzna opowiedział także o komunikacji władz Izraela z rodziną uprowadzonego Polaka. - Nie dostajemy aktualnych informacji, bo kampania w Gazie jest kwestią wojskową. Owszem, dostajemy informacje o tym, co rząd wie o porwanych. Niestety, nikt nie wie zbyt wiele - podkreślił. Jak dodał, mimo wszystko wciąż "ma nadzieję, że jego ojciec wyjdzie" ze Strefy Gazy.

Izrael. Juwal Dancyg o bombardowaniach w Strefie Gazy: Palestyńczyków krzywdzi Hamas

Juwal Dancyg skomentował reakcję władz Izraela na atak Hamasu. Odniósł się m.in. do bombardowań Strefy Gazy, w których giną palestyńscy cywile. - To nawet teraz mnie trochę bawi, powiedzenie, że trzeba się liczyć z tymi ofiarami. Ci ludzie stamtąd, o których teraz mówicie jako o ofiarach, weszli do tych osad, do kibuców i dokonali rzezi i mordu. Nie są to zwykli terroryści jak zawsze, tylko weszły tam dziesiątki, setki ludzi, których nie wysłał Hamas - stwierdził.

Dancyg podkreślił, że Izraelczycy "nie próbują krzywdzić kobiet i dzieci ani niewinnych ludzi". - Ten, kto ich krzywdzi, kto ich morduje, ten, kto nie daje im uciec z tych rejonów, to jest właśnie Hamas. Hamas bawi się nimi, używa ich jako ludzkich tarcz w sposób tchórzliwy - powiedział.

Kim jest Alex Dancyg? Historyk przez wiele lat pracował w Yad Vashem

Alex Dancyg to polski historyk urodzony 1948 roku, który przez wiele lat był współpracownikiem Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem. Dancyg to również "aktywny uczestnik dialogu polsko-żydowskiego" - czytamy na stronie teatrnn.pl. "W wieku dziewięciu lat wyjechał z rodzicami i siostrą z Warszawy i zamieszkał w Izraelu. Tam skończył szkołę i studiował historię na uniwersytecie. Był członkiem organizacji Ha-Szomer Ha-Cair, spadochroniarzem podczas kolejnych wojen prowadzonych przez Izrael. Ma żonę, czwórkę dzieci i kilkoro wnuków. Jest bohaterem filmu Krzysztofa Bukowskiego 'Czytając Sienkiewicza na pustyni Negev' i audycji radiowej Marty Rebzdy 'Podwójna tożsamość'" - przekazano.