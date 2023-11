Alaksandr Łukaszenka planuje "szaloną" inwestycję. Były ambasador Białorusi ostrzega

Alaksandr Łukaszenka zamierza zbudować drugą elektrownię jądrową - wynika z rozmowy Polskiej Agencji Prasowej z byłym ambasadorem Białorusi w Polsce. Paweł Łatuszka odniósł się do planu zaprezentowanego przez ministra gospodarki Aleksandra Czerwiakowa, który dotyczy realizacji siedmiu projektów strategicznych, mają one "zmienić strukturę białoruskiej gospodarki".

Białoruś. Alaksandr Łukaszenka zbuduje drugą elektrownię jądrową. "Szaleństwo"

Białoruś planuje inwestycje takie jak budowa nowej celulozowni, utworzenie przetwórstwa bazaltu, czy opracowanie nowego samolotu we współpracy z Rosją. Paweł Łatuszka podkreślił, że najbardziej ambitnym z przedsięwzięć jest zamiar budowy drugiej elektrowni jądrowej w obwodzie mohylewskim na Białorusi. - Jakkolwiek na to nie spojrzeć, to szaleństwo projektu dyktatora i jego otoczenia jest niesamowite - skomentował ambasador pełniący funkcję zastępcy Kierownika Zjednoczonego Gabinetu Tymczasowego Białorusi w rozmowie z PAP.

Ekspert zwrócił uwagę, że Białoruś nie rozpoczęła dotąd spłaty za pierwszą elektrownię jądrową wybudowaną w pobliżu Ostrowca. - Długi, jakie nałożył na nas Łukaszenka za swoje marzenia o "władzy nuklearnej", wynoszą 10 miliardów dolarów. Oznacza to, że na każdego mieszkańca Białorusi przypada ponad 1000 dolarów długu, bez odsetek, wliczając niemowlęta - ocenił Paweł Łatuszka. Termin rozpoczęcia spłaty 650 milionów dolarów został przesunięty na kwiecień 2024 roku, ale zdaniem eksperta Białoruś nie posiada takiej kwoty.

- Z ekonomicznego punktu widzenia nawet pierwsza elektrownia jądrowa miała sens tylko wtedy, gdy znaczna część energii elektrycznej była sprzedawana do krajów bałtyckich, do UE, ale sam Łukaszenka położył kres tym planom. Białoruś nie potrzebuje tyle energii, ile produkuje i może wyprodukować elektrownia jądrowa Ostrowiec - przekazał ambasador i dodał, że produkcja nieodebranej energii może wynosić około 90 procent - przekazał były ambasador.

Elektrownia atomowa zagraża bezpieczeństwu? Ambasador wskazał, że jednym z powodów inwestycji jest "korupcja"

Paweł Łatuszka zwrócił uwagę, że podczas prac przy pierwszej elektrowni atomowej występowały liczne incydenty i naruszenia. Wśród nich był upadek zbiornika reaktora jądrowego podczas instalacji w 2016 roku. Cztery lata później awaryjny układ chłodzenia cysterny uległ uszkodzeniu, a w 2022 roku odkryto pęknięcia w górnych szwach zbiornika reaktora pierwszego bloku. - To tylko te naruszenia, o których poinformowano opinię publiczną - powiedział ekspert.

Zdaniem ambasadora elektrownia jądrowa w Białorusi stwarza zagrożenie dla obywateli kraju i jego najbliższych sąsiadów. Paweł Łatuszka powiedział, że za decyzją stoją konkretne czynniki. - Pierwszym tradycyjnym i oczywistym jest korupcja. Łukaszenka i jego świta najwyraźniej są w spółce z rosyjskimi korporacjami państwowymi i urzędnikami, ponieważ są oni gotowi tak gorliwie forsować projekty oczywiście nieudane i ekonomicznie niewykonalne. Drugim powodem jest to, że Rosja potrzebuje elektrowni jądrowej jako narzędzia nacisku, budowania zagrożenia militarnego wobec Europy, jako narzędzia szantażu zachodnich sąsiadów, a także umacniania kontroli nad Białorusią. A Łukaszenka jest w tym przypadku jedynie posłusznym wykonawcą woli swoich kremlowskich władców - stwierdził.

Jak przekazała agencja Belta Aleksandr Łukaszenka 3 listopada odwiedził elektrownię jądrową w obwodzie grodzieńskim. Dyktator podkreślił, że bezpieczeństwo jest sprawą priorytetową i wydał instrukcje, jak we współpracy z Rosatomem dopracować wszelkie niedociągnięcia.

- Po katastrofie w Czarnobylu nie można tolerować nawet najmniejszej pobłażliwości przy budowie elektrowni jądrowej. Ludzie nigdy nam tego nie wybaczą. Dlatego mamy tak rygorystyczne wymagania dotyczące różnych drobnych szczegółów. Ale o ile wiem, główne moduły, w tym wyspa nuklearna, są w porządku - ocenił Alaksandr Łukaszenka. Ukończenie drugiego bloku elektrowni oraz oddanie go do użytku zostało opóźnione, a Białoruś domagała się w tej sprawie odszkodowania od Rosji. - Podnosiliśmy tę kwestię ze względu na niedotrzymanie terminów, za co odpowiedzialna była strona rosyjska - przekazał dyktator.