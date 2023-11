Pod koniec października policja zatrzymała małżeństwo z Mołdawii przebywające we Francji nielegalnie, które malowało w nocy gwiazdy Dawida na kamienicach w południowych dzielnicach Paryża. Podczas przesłuchania zatrzymani stwierdzili, że działali na zlecenie osoby z Rosji, która im za to płaciła. Początkowo śledczy nie potraktowali tych słów poważnie. Jednak kilka dni później w Paryżu i na obrzeżach francuskiej stolicy znów pojawiły się setki gwiazd Dawida, namalowane przez inną parę, która zdołała uciec z kraju przed aresztowaniem.

Według śledczych obie sprawy są ze sobą powiązane. - Jest wiele intrygujących elementów wskazujących na działania osoby trzeciej, powiązanej z rosyjskimi interesami - powiedział stacji BFM TV jeden ze śledczych.

Ustalono, że gwiazdy były malowane na przypadkowych budynkach, co może oznaczać, że nie chodziło o działania antysemickie, ale o prowokację. - To operacja komandosów - ocenia anonimowy policjant cytowany przez portal Franceinfo. Sprawą zajął się francuski kontrwywiad.

Izrael uczcił minutą ciszy pamięć ofiar z 7 października

Izraelczycy uczcili we wtorek minutą ciszy pamięć ofiar napaści Hamasu. Mija właśnie miesiąc, odkąd kilka tysięcy fanatycznych bojowników wdarło się z Gazy do Izraela i zabijało cywilów. Śmierć ponad tysiąca Izraelczyków stała się początkiem obecnej wojny.

Punktualnie o 11.00 czasu miejscowego (o 10.00 czasu polskiego) tysiące Izraelczyków w Jerozolimie, Tel Awiwie i w innych miastach zatrzymało się, by w ciszy oddać hołd zabitym w masakrze sprzed miesiąca. Uroczystości odbyły się także wczoraj - 30 dni po wydarzeniach z 7 października. W żydowskiej tradycji to właśnie 30. dzień kończy bowiem okres żałoby. Przed Ścianą Płaczu wieczorem zgromadziły się tysiące osób. - Wszyscy modlimy się, żeby Bóg był z nami i by pomógł nam w wojnie przeciwko przemocy. Modlimy się, aby pomógł nam zwyciężyć, bo cały świat przeżywa teraz traumę, nie tylko Izrael - mówiła Sarah, jedna z Izraelek, która przyszła przed Ścianę Płaczu.

Równocześnie w Izraelu dochodzi do coraz liczniejszych antyrządowych demonstracji. Tysiące osób oskarżają rząd premiera Netanjahu, że robi za mało, by sprowadzić do domów ponad 240 zakładników, porwanych przez Hamas 7 października.

W szturmie Hamasu na Izrael zginęło 1400 osób, głównie Izraelczyków, ale także obcokrajowców. W prowadzonych od tego czasu izraelskich nalotach na Gazę zginęło dotąd ponad 10 tysięcy osób, w większości cywilów. Strona palestyńska twierdzi, że wśród ofiar są 4 tysiące dzieci.