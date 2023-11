Andrzej Duda ogłosił polityka PSL nowym marszałkiem seniorem Sejmu. Kim jest Marek Sawicki?

Marek Sawicki został nowym marszałkiem seniorem X kadencji Sejmu. Poinformował o tym prezydent Andrzej Duda w swoim poniedziałkowym orędziu.

Kim jest Marek Sawicki z PSL? Wykształcenie, kariera polityczna, rodzina

Marek Sawicki urodził się 1958 roku w Sawicach Dwór. Uczęszczał do Technikum Rolniczego w Sokołowie Podlaskim. W 1983 roku został absolwentem Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. W 1997 ukończył studia podyplomowe w zakresie wspólnotowego prawa rolnego w Instytucie Prawa Rolnego Polskiej Akademii Nauk. W 2006 Sawicki uzyskał w Akademii Podlaskiej w Siedlcach stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy doktorskiej poświęconej uprawie ziemniaka. Jest żonaty, ma troje dorosłych dzieci. Od 1990 roku Marek Sawicki jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak podkreślił, wywodzi się ze wsi i problemy terenów wiejskich były mu znane. "Wiedziałem, że tylko PSL skutecznie walczy o sprawy polskiego rolnictwa. W 1990 roku wstąpiłem do PSL i tak rozpoczęła się moja droga, którą podążam do dzisiaj" - czytamy na jego oficjalnej stronie.

"W 1993 roku pierwszy raz zostałem Posłem na Sejm RP. Od tamtego czasu, mieszkańcy okręgu wyborczego nr 18, czyli powiatów: garwolińskiego, łosickiego, makowskiego, mińskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, pułtuskiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego i wyszkowskiego, podczas wyborów parlamentarnych oddają swoje głosy na mnie" - napisał polityk. Sawicki jest więc posłem nieprzerwanie od II kadencji Sejmu. W 2007 roku objął urząd ministra rolnictwa i rozwoju wsi w pierwszym rządzie Donalda Tuska.

Według oświadczenia majątkowego Marka Sawickiego, które złożył w 2023 roku, ma on 165 tysięcy złotych oszczędności. Posiada wraz z żoną dom o powierzchni 250 metrów kwadratowych, który jest wart około 400 tysięcy złotych. Oprócz tego Sawiccy posiadają gospodarstwo ogólnorolne o powierzchni 4 hektarów wraz z "oborą, stodołą z piwnicą i garażem". Nowy marszałek senior posiada także ciągnik Ursus z 1989 roku, dwie skody octavie z 2010 i 2011 roku oraz toyotę avensis z 2013 roku. W rubryce "inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej" wpisana jest z kolei kwota o łącznej wartości ponad 268 tysięcy złotych.

W tegorocznych wyborach parlamentarnych został wybrany do Sejmu X kadencji z ramienia Trzeciej Drogi Startował z pierwszego miejsca w okręgu siedleckim. Uzyskał 25 534 głosów.

Sawicki: "Prezydent zadzwonił do mnie dzisiaj po południu"

Marek Sawicki poinformował, że będzie działał zgodnie z Konstytucją i regulaminem Sejmu. Jak podkreślił, decyzję prezydenta przyjmuje z satysfakcją, choć go zaskoczyła. "Jest mi niezmiernie miło i dziękuję za zaufanie" - napisał na Facebooku. - Prezydent zadzwonił do mnie dzisiaj po południu i zapytał, czy przyjmę tę misję. Wcześniej nie miałem informacji, że bierze pod uwagę moją kandydaturę. Oczywiście, zgodziłem się. To dla mnie zaszczyt. Gwarantuję, że jako marszałek senior rozpocznę obrady Sejmu nowej kadencji w sposób godny, a wszelkie procedury zostaną sprawnie przeprowadzone - powiedział w rozmowie z dziennikarzami Onetu polityk PSL.

Jak argumentował Andrzej Duda, Marek Sawicki ma najdłuższy staż poselski, 30-letni. W przeszłości był ministrem rolnictwa. Zdaniem prezydenta polityk dał się poznać jako człowiek dialogu i współpracy. - Dlatego jestem przekonany, że godnie będzie reprezentował w tym szczególnym dniu posłów ze wszystkich ugrupowań, a pierwsze obrady nowego Sejmu będą przebiegać sprawnie i w uroczystej atmosferze - mówił Duda. Marek Sawicki został wybrany z listy komitetu wyborczego Trzecia Droga.