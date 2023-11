Po ponad tygodniu ofensywy lądowej izraelskie wojsko praktycznie otoczyło miasto Gaza, przecinając palestyńską enklawę mniej więcej w połowie. Trwa marsz wzdłuż wybrzeża, celem odcięcia Palestyńczyków od morza. Do południowej części Strefy Gazy Izraelczycy na razie nie wkraczają.

Według oficjalnych izraelskich danych 10 dni walk kosztowało życie 30 żołnierzy. Liczba rannych nie jest regularnie podawana. Jednak mogła już przekroczyć setkę, zakładając standardowy wojenny współczynnik 1 zabity na 3 rannych i biorąc poprawkę na to, że Izraelczycy mają dobry system ewakuacji medycznej oraz blisko do bardzo dobrych szpitali. Wobec tego ten współczynnik może sięgać 1 na 4, albo i więcej, ponieważ nawet ciężko ranni mają szanse na przeżycie. Straty palestyńskich bojówkarzy nie są pewne. Oficjalnie Hamas podał od 7 października imiona 61 zabitych. Ze względu na realia walk, z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa straty są wyższe.

Oblężenie masą sprzętu opancerzonego

Realia są natomiast takie, że Izraelczycy przebijają się w głąb Strefy Gazy kolumnami czołgów i ciężkich transporterów opancerzonych, wspieranych przez opancerzone buldożery. Dosłownie orzą szerokie pasy ziemi, tworząc sobie nowe drogi i strefy bezpieczne do operowania. Widać to nawet z orbity. Zdjęcia satelitarne pokazują wyraźnie widoczny szlak bojowy izraelskiej armii. W połączeniu ze zdjęciami i nagraniami publikowanymi przez obie strony pozwala to dość dokładnie nakreślić kierunki działań Izraelczyków.

Pierwsza faza inwazji rozgrywa się na przewidywalnych kierunkach. Konkretnie trzech. Po pierwsze Izraelczycy rozcinają Strefę Gazy na dwie części, poruszając się ze wschodu na zachód na południe od miasta Gaza. Na tym kierunku dotarli już do morza. Na całej długości wywalczonego korytarza ustanowili szereg fortów, które mają formę placu otoczonego wałem ziemnym. Wszystkie są połączone szlakami stworzonymi przez buldożery. Już istniejące drogi i zabudowania są najczęściej ignorowane lub burzone, jako potencjalnie zaminowane, lub zawierające ukryte stanowiska ogniowe Palestyńczyków połączone z siecią tuneli.

Kolejne kierunki izraelskiego uderzenia to z północy wzdłuż wybrzeża, oraz z północnego wschodu ogólnie w kierunku miasta Gaza. Na tym pierwszym Izraelczycy pokonali około połowy drogi do pozycji zajętych nad morzem przez oddziały atakujące na pierwszym kierunku. Jednak ta pokonana do tej pory trasa wiodła głównie przez rzadko zabudowane tereny podmiejskie. Pozostała połowa to już gęste zabudowania w granicach miasta Gaza, sięgające do plaży. Czyli znacznie trudniejszy teren do walki dla Izraelczyków, na którym postępy będą znacznie wolniejsze. Analogicznie jest na trzecim kierunku. Tam Izraelczycy szybko pokonali otwarte tereny przy granicy, po czym wkroczyli do miasta Bajt Hanun. Jest znacznie mniejsze niż Gaza i nie tak gęsto zabudowane, ale i tak stanowi wyzwanie. Aktualnie około połowa ma być w rękach Izraelczyków.

Z dotychczasowych działań wyłania się ewidentnie plan izraelskiego wojska - wziąć miasto Gaza w oblężenie. Już zostało odcięte od centralnej i południowej Strefy Gazy, czyli głównego szlaku zaopatrzeniowego wiodącego z Egiptu. Stopniowo Izraelczycy najpewniej otoczą je całkowicie, docierając do przedmieść z każdego kierunku. Następnie będą metodycznie i mozolnie zdobywane kolejne dzielnice. Również przy stosowaniu taktyki spalonej, albo w tym wypadku raczej zaoranej ziemi.

Zaskoczenie, zasadzka i asymetria

Palestyńczycy robią natomiast jedyną możliwą rzecz wobec przytłaczającej przewagi siły ognia Izraelczyków, czyli prowadzą działania asymetryczne, partyzantkę miejską i podmiejską. Starają się atakować izraelskie kolumny z ukrycia i zaskoczenia, wykorzystując na dużą skalę ręczne granatniki przeciwpancerne i rozległą sieć tuneli wykopanych pod strefą walk. Nie brakuje nagrań trafień izraelskiego sprzętu, ale nie ma już nagrań potwierdzających jego zniszczenie lub poważne uszkodzenie. Tymczasem z pierwszego niekoniecznie wynika to drugie. Palestyńscy bojówkarze na nagraniach najczęściej dysponują prostymi granatnikami Al-Jasin rodzimej produkcji, których skuteczność przeciw ciężko opancerzonym izraelskim pojazdom jest ograniczona. Do ich zniszczenia albo poważnego uszkodzenia potrzeba szczęśliwego trafienia w jakiś słaby punkt. Stanowiące znacznie większe zagrożenie przeszmuglowane radzieckie/rosyjskie/irańskie granatniki RPG-29 czy kierowane pociski przeciwpancerne Kornet to rzadkość. Na dodatek najnowsze izraelskie pojazdy w postaci czołgów Merkawa 4 i transporterów Namer mają systemy aktywnej obrony Trophy, które są w stanie zestrzeliwać nadlatujące rakiety oraz granaty przeciwpancerne.

Kompilacja nagrań Hamasu przedstawiająca liczne trafienia izraelskich pojazdów. Definitywnie uszkodzony i porzucony jest tylko jeden buldożer D9 na samym końcu.

Nie ulega jednak wątpliwości, że Palestyńczykom udaje się zaskakiwać, atakować i uszkadzać izraelski ciężki sprzęt. Nawet z boku i od tyłu. Istotną rolę odgrywa w tym sieć tuneli budowanych przez Hamas od wielu lat. Przy okazji walk pojawiło się wiele nagrań z ich wnętrz, na których widać przemieszczających się nimi bojówkarzy. Palestyńczycy pokazali też, jak z nich atakują, wychodząc na powierzchnię przez zamaskowane otwory. Na jednym z nagrań widać jak bojówkarz pokonuje biegiem kilkadziesiąt metrów i od boku dociera do czołgu Merkawa, kładąc na jego pancerzu granat. Po tym wyczynie wraca cały do wylotu tunelu, a jego towarzysze uzbrojeni w granatniki atakują czołgi. Ładunek położony na pancerzu swoim wybuchem najpewniej miał na celu uszkodzić maszynę, zwłaszcza jej system Trophy i pancerz reaktywny, aby zwiększyć szanse przebicia się przez normalnie wystrzelone granaty przeciwpancerne.

Sam fakt, że Palestyńczyk zdołał przebiec te kilkadziesiąt metrów i przeżyć, dużo mówi o realiach toczących się walk. Izraelska piechota najpewniej posuwa się w pewnym oddaleniu za pancernymi czołówkami, których zadaniem jest ściągnąć na siebie ogień i wstępnie zabezpieczyć okolicę. To ogranicza ryzyko dla piechurów, ale podnosi dla czołgów i transporterów, które łatwiej zaskoczyć, czego dobrą ilustracją jest wspomniane nagranie. Coś za coś.

Pojawiły się też nagrania pokazujące użycie przez Palestyńczyków dronów do bombardowania izraelskich żołnierzy. Na jednym widać jak zrzucony granat spada tuż obok grupy kilkunastu Izraelczyków. Kilku przynajmniej rani. Skala tego rodzaju działań nie jest jednak znana. Nagrania są dosłownie trzy. Poza tym wspomnianym jeszcze dwa pokazujące ataki na czołgi Merkava, z których trudno ocenić skutki trafień. Tego rodzaju działanie kojarzy się aktualnie głównie z wojną w Ukrainie, jednak to nie oznacza, że Palestyńczykom pomagał w tym zakresie ktoś z Rosji. Używanie dronów do bombardowań to pierwotnie pomysł bliskowschodni, który pojawił się podczas wojen w Syrii i Iraku po 2014 roku.

Perspektywa długich walk

Sądząc po dotychczasowym stylu działania i tempie postępów Izraelczyków, zdobywanie miasta Gaza i jego okolic zajmie jeszcze miesiące. Będzie się też wiązać z wysokimi stratami. Przynajmniej jak na wszystkie wojny, jakie Izrael toczył od czasu inwazji na Liban w latach 80. W nieco ponad tydzień walk w relatywnie najłatwiejszym terenie Izraelczycy stracili 30 ludzi, a przed nimi jeszcze wiele tygodni walk miejskich. Straty Palestyńskie na pewno będą jeszcze wyższe. Zwłaszcza wobec przebywania setek tysięcy cywilów w rejonie walk. Nieuniknione wydaje się obrócenie miasta Gaza w ruiny w stopniu znacznie większym, niż do tej pory uczyniły to bezprecedensowo ciężkie izraelskie naloty.

W przeszłości to właśnie te koszta związane z walkami miejskimi wśród setek tysięcy cywili odstraszały Izraelczyków od dogłębnej rozprawy z Hamasem i innymi palestyńskimi bojówkami. Teraz izraelska motywacja jest jednak zupełnie inna, wobec ogromu barbarzyństwa terrorystów, którzy 7 października zaatakowali Izrael. Społeczna wola zemsty jest silna, podobnie jak wola polityczna rządu Benjamina Netanjahu, aby przynajmniej częściowo zmyć z siebie hańbę za dopuszczenie do październikowej katastrofy.

Nie jest przy tym wykluczone, że izraelskie wojsko uwikła się w ciężkie walki miejskie na wiele miesięcy i nie odniesie w nich jednoznacznego sukcesu. Nawet jeśli Izraelczycy teoretycznie zajmą powierzchnię całego miasta Gaza, to Palestyńczycy najpewniej toczyliby partyzantkę z wykorzystaniem swoich ukryć i rozproszenia wśród ludności cywilnej. Na taki scenariusz najpewniej liczy Hamas, Hezbollah, Iran i wszyscy inni regionalni wrogowie Izraela. Dziura bez dna na gruzach życia dwóch milionów cywili, która będzie zasysać siły izraelskie.