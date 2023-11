Na 6 listopada zaplanowano spotkanie papieża Franciszka z delegacją europejskich rabinów, a także z siedmioma tysiącami dzieci z całego świata. Podczas jednego ze spotkań papież miał źle się poczuć i nie przeczytał swojego wystąpienia.

Papież Franciszek źle się poczuł. "Wolę nie czytać swojego przemówienia"

Franciszek, zwracając się do rabinów, powiedział, że bardzo cieszy się ze spotkania, ale z powodu złego samopoczucia nie jest w stanie przeczytać swojego wystąpienia. - Wolę nie czytać swojego przemówienia, ale je Państwu przekazać - przyznał papież, cytowany przez portal giornaletrentino.it i przekazał tekst zgromadzonym. Papież powiedział to słabym, zmęczonym głosem. Z informacji przekazanych przez Watykan wynika, że Franciszek przechodzi przeziębienie.

W udostępnionym przez Biuro Prasowe Watykanu tekście wystąpienia papież napisał: "Nie dla broni i terroryzmu, nie dla wojny. Potrzeba współczucia, sprawiedliwości i dialogu". Odnosząc się do relacji chrześcijan i Żydów Franciszek stwierdził, że aby stać się budowniczymi pokoju musimy konstruować dialog. Potępił antysemickie wypowiedzi, czyny i demonstracje, do których doszło po ataku Hamasu na Izrael. Wczesnym popołudniem papież Franciszek ma się spotkać w auli Pawła VI z siedmioma tysiącami dzieci z całego świata.

Papież o konflikcie izraelsko-palestyńskim. Apelował o zawieszenie broni

5 listopada papież zaapelował o zawieszenie broni w konflikcie izraelsko-palestyńskim. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Po modlitwie papież powiedział, że niepokoi go poważna sytuacja w Palestynie i Izraelu, gdzie wiele osób straciło życie w trwającym konflikcie zbrojnym. - W imieniu Boga proszę was, zatrzymajcie się! Zawieście broń! Mam nadzieję, że zrobione zostanie wszystko, by nie dopuścić do eskalacji konfliktu - powiedział.

Papież zaapelował o stworzenie warunków do ewakuacji rannych i dostarczenia mieszkańcom Strefy Gazy pomocy humanitarnej. Prosił o uwolnienie zakładników, szczególnie dzieci. Zachęcił do modlitw o to, by strony konfliktu miały odwagę powiedzieć "dość!". W rozważaniach przed modlitwą papież przestrzegał przed dwulicowością. Wskazał, że aby być skutecznym nauczycielem, trzeba być najpierw wiarygodnym świadkiem.