Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau informował w środę (1 listopada), że jego resort pracuje nad ewakuacją Polaków przebywających w ostrzeliwanej przez Izrael Strefie Gazy. Ewakuacje ludności zagranicznej zostały jednak wstrzymane w sobotę, co potwierdziło również polskie MSZ. "W naszej ocenie żadne okoliczności nie usprawiedliwiają tego, że Polacy przebywający w Strefie Gazy od trzech tygodni nie mogą jej opuścić, mimo że władze polskie czekają na ich przyjęcie po stronie egipskiej" - przekazał resort w komunikacie. Ostatnie informacje polskiej służby dyplomatyczno-konsularnej wskazują, że w regionie wciąż przebywa około 30 polskich obywateli. Jak donosi Onet, znajdują się pośród nich również dzieci.

REKLAMA

Zobacz wideo Draginja Nadażdin: Czekamy tylko na sygnał do wjazdu z większą pomocą dla Strefy Gazy

Troje dzieci z polskim obywatelstwem w Strefie Gazy. "Albo umrzemy z głodu, albo zabije nas Izrael"

Północny region Strefy Gazy jest obecnie otoczony przez izraelskie siły lądowe. Odcięte zostało tym samym samo miasto Gaza, a także między innymi znajdująca się niedaleko Dżabalija, mieszcząca największy obóz dla palestyńskich uchodźców w regionie. W tym ostatnim mieście przebywa obecnie troje nastolatków z polskim obywatelstwem. Są nimi 15-letni Mustafa, 14-letni Khalil i 13-letnia Szima. Ich rodzice prowadzą w Polsce firmę i regularnie odwiedzają kraj.

W momencie wybuchu konfliktu dzieci znajdowały się pod opieką dziadków w Palestynie. Pozostają tam od czasu rozpoczęcia izraelskiego ostrzału Strefy Gazy Są odcięte od dostaw żywności, wody i prądu. Otoczenie północnego regionu Strefy Gazy sprawia, że rodzina nie ma możliwości przedostania się do przejścia granicznego w Rafah, gdzie odbywała się ewakuacja ludności cywilnej.

Samira, mieszkająca w Polsce ciocia dzieci, przekazała dziennikarzom, że kontakt z rodziną jest utrudniony. Udaje im się porozumieć wyłącznie raz na dwa dni, kiedy nastolatki przebywające w Strefie Gazy uzyskują dostęp do sieci. Według informacji przekazywanych przez rodzinę lokalne sklepy od tygodnia nie mają zapasów jedzenia. Dzieciom i ich opiekunom pozostał do jedzenia tylko ryż. Poza nim nie mają już do dyspozycji nawet mąki ani kaszy.

Mustafa, najstarszy chłopiec z rodzeństwa, od kilku tygodni chodzić ma po wodę do znajdującego się kilka ulic od domu punktu poboru. Samo chodzenie po otwartym terenie w ostrzeliwanym regionie pozostaje wysoce niebezpieczne, ponieważ Dzabalija stała się w ostatnich dniach obiektem ataków Izraela. - Siostrzeniec dzwonił do mamy i mówił "mamo albo umrzemy z głodu, albo nas zabije Izrael" - przekazywała ciocia nastolatków portalowi Onet.

Trwa bombardowanie Strefy Gazy. W ostrzale Izraela ginie ludność cywilna

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o ostrzale obozu dla uchodźców w Dżabalii, który Izrael przeprowadził 31 października. Według ministerstwa spraw wewnętrznych w ataku zginęło 50 osób, a 250 zostało rannych. W trakcie ostrzału całkowitemu zniszczeniu ulec miało co najmniej 20 budynków. Siły Obronne Izraela przekazały, że celem operacji był Ibrahim Biari, wysoki rangą dowódca Hamasu, który miał ukrywać się pośród cywilów. Kolejne bombardowanie Dżabalii miało miejsce w sobotę (4 listopada). W ataku Izraela zniszczona została wówczas szkoła prowadzona przez ONZ. Palestyńskie ministerstwo zdrowia podało, że ostrzał spowodował śmierć co najmniej 15 osób.

Obecny konflikt izraelsko-palestyński rozpoczął się od ataku Hamasu 7 października. Palestyńscy terroryści spowodowali śmierć około 1 400 osób. Izrael odpowiedział na atak ostrzałem Strefy Gazy, który trwa do dziś. W wyniku prowadzonych bombardowań zginęło już co najmniej 9,5 tys. Palestyńczyków, w tym ok. 4 tys. dzieci.