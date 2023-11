Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych 5 listopada poinformowało w mediach społecznościowych, że okręt podwodny Ohio dotarł do wyznaczonego miejsca. Nie podano jednak jego konkretnej lokalizacji. Według ustaleń CNN ma to być dalsza część operacji, podczas której w ten sam rejon wysłano dwie grupy okrętów USA wraz z lotniskowcami.

Stany Zjednoczone wysłały okręt atomowy na Bliski Wschód. Ma "odstraszać"

"5 listopada 2023 roku okręt podwodny klasy Ohio dotarł do obszaru odpowiedzialności Centralnego Dowództwa USA" - przekazano w komunikacie, opublikowanym w serwisie X (dawniej Twitter). Dołączone do wpisu zdjęcie ma przedstawiać okręt w Kanale Sueskim, który zbliża się do mostu Al Salam na północny wschód od Kairu - podało CNN.

Wojsko bardzo rzadko informuje o ruchach swojej floty oraz o prowadzonych operacjach. Zdaniem światowych mediów oświadczenie to ma stanowić sygnał odstraszający skierowany do Iranu oraz jego pełnomocników w regionie, takich jak Hezbollah w Libanie przed ewentualnymi atakami na Izrael. Okręt dołączył do innych zasobów Stanów Zjednoczonych, które już znajdują się w okolicy.

"Pentagon rozkazał skierować drugą grupę uderzeniową lotniskowca na wschodnią część Morza Śródziemnego i wysyła w ten region myśliwce Sił Powietrznych, podczas gdy Izrael przygotowuje się do rozszerzenia swojej operacji w Gazie" - przekazał 4 listopada sekretarz obrony USA Lloyd Austin, cytowany przez CNN. - Ruchy te są częścią naszych wysiłków mających na celu powstrzymanie wrogich działań przeciwko Izraelowi lub wszelkich wysiłków zmierzających do rozszerzenia tej wojny po ataku Hamasu na Izrael - dodał Austin w oświadczeniu.

Trwa ewakuacja Amerykanów ze Strefy Gazy

Ponad 300 Amerykanów opuściło Strefę Gazy, choć nadal w oblężonej przez Izrael enklawie pozostają obywatele USA - powiedział w CBS urzędnik Białego Domu Jonathan Finer. 4 listopada kierowany przez organizację Hamas resort zdrowia poinformował, że od 7 października w Strefie Gazy zginęło co najmniej 9 488 osób. Według jego danych wśród ofiar jest przeszło 3 900 dzieci. Liczba zabitych jest największa od roku 2005, kiedy Izrael wycofał się ze Strefy Gazy. 7 października terroryści z organizacji Hamas zaatakowali Izrael. Zginęło 1 400 osób, a ponad 230 zostało uprowadzonych. Od tego czasu Izrael bombarduje Strefę Gazy i zaatakował ją siłami lądowymi.