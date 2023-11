Awaryjne lądowanie polskiego samolotu w Atenach. Pękła szyba

W niedzielę ok. godz. 10 samolot polskich linii lotniczych Enter Air nagle zboczył z kursu nad Morzem Egejskim na wysokości Aten. Dwie godziny po wylocie z Egiptu maszyna zaczęła zmniejszać wysokość - wynika z danych serwisu Flightradar24.com, na które powołuje się TVN24. Pasażerowie, którzy skontaktowali się ze stacją, przekazali, że załoga dopiero po pewnym czasie wyjaśniła im, że w kabinie pilotów pękła szyba. Podróżni mieli zostać poinformowani o tym, gdy samolot zaczął podchodzić do lądowania.

Awaryjne lądowanie samolotu polskich linii lotniczych w Egipcie. Enter Air wydało oświadczenie

Biuro prasowe linii Enter Air w przesłanym dziennikarzom Kontaktu 24 oświadczeniu przekazało, że "załoga samolotu ENT4236 lecącego z Marsa Alam do Katowic zidentyfikowała w trakcie lotu usterkę i zgodnie z procedurami podjęła decyzję o lądowaniu na innym lotnisku niż docelowe". "Maszyna została przekierowana do Aten, gdzie pasażerowie oczekują pod opieką służb lotniskowych na drugi samolot, którym w godzinach popołudniowych wystartują w drogę powrotną do Polski. Samolot spodziewany jest w Katowicach w godzinach wieczornych" - wskazano w komunikacie.

Enter Air to polska czarterowa linia lotnicza utworzona w 2009 roku. Posiada ona pięć stałych baz operacyjnych w Polsce: w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu oraz Gdańsku. Samoloty Enter Air obsługują również inne polskie miasta tj. Kraków, Gdańsk, Rzeszów, Bydgoszcz, Łódź, Szczecin i Lublin oraz sezonowo ponad 200 portów w Europie Zachodniej. Linia współpracuje z największymi biurami podróży w naszym kraju.