Antony Blinken spotkał się z z prezydentem Palestyny. Padła ważna deklaracja

Głównym powodem wizyty Antony'ego Blinkena było rosnące zaniepokojenie świata przemocą podczas trwającej wojny Izraela z Hamasem. Od momentu wybuchu tego konfliktu jego największą ofiarą jest ludność cywilna w Strefie Gazy.

Podróż sekretarza stanu USA nie została oficjalnie ogłoszona ze względów bezpieczeństwa. Odbyła się po tym jak polityk odwiedził Jordanię i Izrael. Szef amerykańskiej dyplomacji zapewnił, że Stany Zjednoczone są zaangażowane we współpracę z partnerami na rzecz trwałego pokoju w regionie. Blinken apelował o przerwy w walkach, umożliwiające dostawy pomocy humanitarnej do bombardowanej Strefy Gazy.

Blinken spotkał się z przywódcą Palestyny. Apel o zaprzestanie "ekstremistycznej przemocy"

Jak informuje rzecznik Departamentu Stanu USA, w czasie rozmowy z przywódcą Palestyńczyków Antony Blinken "potwierdził zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w dostarczenie ratującej życie pomocy humanitarnej i wznowienie podstawowych usług" w Strefie Gazy.

Blinken miał również wyraźnie zaznaczyć, że "Palestyńczyków nie wolno przymusowo wysiedlać".

Jak relacjonuje portal BBC.com, Blinken i Abbas omówili również wysiłki na rzecz „przywrócenia spokoju i stabilności" na Zachodnim Brzegu, w tym potrzebę „zaprzestania ekstremistycznej przemocy wobec Palestyńczyków i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności" – dodał.

Stany Zjednoczone, a także państwa europejskie i arabskie wyraziły zaniepokojenie w związku z coraz większym napięciem na Zachodnim Brzegu. Armia izraelska oświadczyła w piątek, że jej siły działają przeciwko Hamasowi, a nie ludności cywilnej.

Izraelski minister o "opcji" zrzucenia bomby atomowej na Strefę Gazy. Ostra reakcja Netanjahu

Jak donosi Haaretz, Amichai Eliyahu, minister dziedzictwa narodowego Izraela w niedzielnym wywiadzie radiowym utrzymywał, że "w Strefie Gazy nie ma osób niebiorących udziału w walkach". Dodał, także że dostarczanie pomocy humanitarnej do Strefy stanowi "porażkę". Minister został zapytany, czy w takim razie atak nuklearny na Strefę Gazy jest opcją.

- To jeden ze sposobów - odparł. Później tłumaczył się, że jego słowa stanowiły "metaforę". Stwierdził także, że "Izrael jest zobowiązany doprowadzić do tego, by zakładnicy wrócili żywi".

Na słowa skrajnie prawicowego polityka ugrupowania "Żydowska Siła" szybko zareagował premier Izraela Benjamin Netanjahu. W odpowiedzi profil izraelskiego szefa rządu zamieścił oświadczenie, w którym stwierdzono, że wypowiedź Eliyahu jest "oderwane od rzeczywistości".

"Oświadczenia ministra Amihaia Eliyahu nie mają oparcia w rzeczywistości. Izrael i IDF [Siły Obronne Izraela - red.] działają zgodnie z najwyższymi standardami prawa międzynarodowego, aby uniknąć krzywdzenia niewinnych. Będziemy to robić aż do naszego zwycięstwa" - stwierdzono we wpisie.