Izraelski minister o "opcji" zrzucenia bomby atomowej na Strefę Gazy. Ostra reakcja Netanjahu

Minister dziedzictwa narodowego Amichai Eliyahu powiedział w niedzielę o "opcji" zrzucenia bomby atomowej na Strefę Gazy. Do słów ministra odwołał się premier Izraela Benjamin Netanjahu.

Minister o opcji "zrzucenia bomby atomowej". Natychmiastowa reakcja premiera Izraela

Jak donosi Haaretz, Amichai Eliyahu w niedzielnym wywiadzie radiowym utrzymywał, że "w Strefie Gazy nie ma osób niebiorących udziału w walkach". Dodał, że dostarczanie pomocy humanitarnej do Strefy stanowi "porażkę". Minister został zapytany, czy w takim razie atak nuklearny na Strefę Gazy jest opcją.

- To jeden ze sposobów - odparł. Później tłumaczył się, że jego słowa stanowiły "metaforę". Stwierdził także, że "Izrael jest zobowiązany doprowadzić do tego, by zakładnicy wrócili żywi".

Na słowa skrajnie prawicowego polityka ugrupowania "Żydowska Siła" szybko zareagował premier Izraela Benjamin Netanjahu. W odpowiedzi profil izraelskiego szefa rządu zamieścił oświadczenie, w którym stwierdzono, że wypowiedź Eliyahu jest "oderwane od rzeczywistości".

"Oświadczenia ministra Amihaia Eliyahu nie mają oparcia w rzeczywistości. Izrael i IDF [Siły Obronne Izraela - red.] działają zgodnie z najwyższymi standardami prawa międzynarodowego, aby uniknąć krzywdzenia niewinnych. Będziemy to robić aż do naszego zwycięstwa" - stwierdzono we wpisie.

Izraelski dziennik pisze także, że później biuro premiera Netanjahu ogłosiło, że minister został zawieszony w posiedzeniach rządu do odwołania.

Wojsko izraelskie zaatakowało obóz dla uchodźców. Ministerstwo zdrowia Strefy Gazy o ofiarach

Wsobotę wieczorem Izrael przeprowadził nalot na obóz uchodźców Al-Maghazi w środkowej części Strefy Gazy. Resort zdrowia w Strefie Gazy kontrolowany przez Hamas przekazał, że w wyniku ataku zaginęło ponad 30 osób. Według rzecznika resortu celem ataku był szpital. Zniszczonych też zostało wiele domów.

"Ponad 30 [zabitych - red.] przywieziono do Szpitala Męczenników al-Aqsa w Deir Al-Balah w wyniku masakry dokonanej przez okupanta w obozie al-Maghazi w środkowej Strefie Gazy" - przekazał w oświadczeniu rzecznik ministerstwa zdrowia Ashraf Al-Qudra. Z kolei "The Guardian" zauważył, że palestyńska agencja informacyjna Wafa podała wcześniej, że w bombardowaniu zginęło 51 Palestyńczyków, a wielu zostało rannych. Associated Press donosi, że 42 osoby zostały ranne.

Hamas przekazał w oświadczeniu opublikowanym na Telegramie, że Izrael "bezpośrednio" zbombardował domy obywateli, dodając, że większość zabitych to kobiety i dzieci. Izraelski rzecznik wojskowy przekazał, że bada, czy Siły Obronne Izraela działały na tym obszarze w czasie zamachu.

Resort zdrowia Strefy Gazy poinformował, że od początku wojny rozpoczętej 7 października w Strefie Gazy zginęło co najmniej 9 tysięcy 488 osób. Wśród ofiar ma być około 3 900 dzieci. Liczba zabitych jest największa od roku 2005, gdy Izrael wycofał się ze Strefy Gazy.

MSZ: Ewakuacja Polaków ze Strefy Gazy została wstrzymana

Tymczasem Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało w niedzielę, że w związku z informacją od Izraela i Egiptu o czasowym wstrzymaniu ewakuacji cudzoziemców ze Strefy Gazy, opuszczenie jej przez Polaków jest obecnie niemożliwe.

MSZ podkreśliło, że "każdy dzień pobytu naszych obywateli w Strefie Gazy naraża ich na ryzyko utraty życia i przynosi cierpienie, zwłaszcza dzieciom". W komunikacie czytamy też, że żadne okoliczności nie usprawiedliwiają braku możliwości opuszczenia Gazy przez Polaków, mimo że polskie władze czekają na ich przyjęcie po stronie egipskiej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomniało też, że od momentu wybuchu wojny Izraela z Hamasem, jest w stałym kontakcie z egipskimi i izraelskimi władzami, by umożliwić Polakom szybką i bezpieczną ewakuację.