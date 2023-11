Ciaran terroryzuje Europę. Wzrósł bilans ofiar śmiertelnych. Wichury do 140 km/h. Co z Polską?

Od kilku dni na pogodę w Europie wpływa cyklon Ciaran. Huraganowe porywy wiatru i ulewne opady deszczu doprowadziły do licznych zniszczeń i podtopień na terenie całego kontynentu, a liczba ofiar żywiołu stale rośnie. Dotychczas najniebezpieczniejsze zjawiska omijały teren Polski. Czy stan ten utrzyma się w najbliższym czasie?

Ciaran szaleje w Europie. Żywioł odebrał życie już co najmniej 15 obywatelom kontynentu

Bilans zgonów spowodowanych huraganem Ciaran przekroczył 15 osób. Jak poinformował lokalny serwis ilsole24ore.com, dotychczas najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano we włoskim regionie Toskania. Niebezpieczna pogoda doprowadziła tam do śmierci siedmiu obywateli. Wśród nich było małżeństwo, które znaleziono w przewróconym samochodzie w mieście Vinci, na zachód od Florencji. Z kolei w Montemurlo wzrost poziomu wody uwięził na parterze 85-letniego mężczyznę - przekazał portal wionews.com. Tragiczny finał miała również podróż co najmniej trzech osób, które brały udział w rejsie na pokładzie duńskiej żaglówki u wybrzeży Portugalii. Pod wpływem silnego wiatru i wysokich fal łódź wywróciła się przy plaży w Santa Cruz na północ od Lizbony.

Jak podała Agencja Reutera, w Belgii na dzieci, które bawiły się na placu zabaw, spadła gałąź. W wyniku wypadku pięciolatek zginął na miejscu, a trzylatek został ranny. Analogiczna sytuacja działa się w Gandawie, gdzie konar spadł na niemiecką rodzinę i zabił 64-letnią kobietę. Drzewo uszkodzone przez żywioł stało się także przyczyną śmierci kierowcy ciężarówki, który poruszał się po francuskich drogach, i jednego obywatela Holandii. We Francji potwierdzono w sumie dwa zgony spowodowane wichurą.

Niebezpieczna pogoda w Europie. Do Ciarana dołączył kolejny niż. Co z Polską?

Według najnowszych map pogodowych na zachód Europy dotarł kolejny, bardzo głęboki niż. Jak przewiduje portal fanipogody.pl, przyniesie on ze sobą kolejne wichury z wiatrem o prędkości nawet do 140 km/h. Towarzyszyć im będą burze i ulewne opady deszczu. Niebezpieczna pogoda obejmie tereny od Hiszpanii, przez Francję i Belgię, aż po Wyspy Brytyjskie. W drugiej połowie miesiąca groźne zjawiska meteorologiczne przesuną się bardziej na północ, w kierunku Islandii, Wysp Owczych, Szkocji i Skandynawii.

W Polsce huragan Ciaran nie był aż tak odczuwalny. W przeciągu ostatnich dni na terenie kraju wystąpiły intensywne opady deszczu połączone z silnymi porywami wiatru. Na nizinach osiągnął on prędkość do 65 km/h, a rekord wynoszący 76 km/h padł w Mikołajkach. Przez weekend sytuacja ulegnie złagodzeniu, choć w niedzielę możemy spodziewać się powrotu deszczu.