Izraelskie wojsko zaatakowało karetkę pogotowia przed szpitalem Al-Shifa - największą placówką medyczną w Strefie Gazy. Zdaniem Izraelczyków pojazd był wykorzystywany przez Hamas do przewożenia terrorystów.

REKLAMA

Zobacz wideo Draginja Nadażdin: Wiele operacji w Gazie odbywa się teraz bez znieczulenia

Wojsko izraelskie zaatakowało karetkę pogotowia w Strefie Gazy

Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy podało, że w wyniku ataku na karetkę pogotowia zginęło co najmniej 15 osób, a 60 jest rannych. Strona palestyńska odrzuca oskarżenia Izraela i twierdzi, że karetka przewoziła ciężko rannych cywilów. Jak podaje CNN, Izrael przyznał się do ataku na konwój karetek pod szpitalem Al-Shifa w Strefie Gazy.

"Samolot IDF zaatakował karetkę, która została zidentyfikowana przez siły wojskowe jako używana przez komórkę terrorystyczną Hamasu w pobliżu ich pozycji w strefie bitwy" - przekazała izraelska armia (IDF) w oświadczeniu. Dodała, że "w ataku zginęło wielu terrorystów Hamasu". "Mamy informacje, które pokazują, że metoda działania Hamasu polega na przewożeniu terrorystów i broni w karetkach pogotowia" - poinformowało wojsko.

Z kolei rzecznik palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia w Strefie Gazy powiedział w piątek, że karetka była częścią konwoju medycznego ze szpitala, przemieszczającego się do przejścia granicznego Rafah. Poinformowano o tym Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. MKCK potwierdził w oświadczeniu, że był świadomy planowanego ruchu ws. konwoju pojazdów przewożących rannych pacjentów z północnej Gazy na południe, ale zaznaczył, że nie był jego częścią.

Szef ONZ: To się musi skończyć

Do tragedii odwołał się sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. - Jestem przerażony doniesieniami o ataku w Gazie na konwój karetek pogotowia przed szpitalem Al-Shifa - przekazał w oświadczeniu. Dodał, że nie zapomniał także o atakach terrorystycznych Hamasu w Izraelu oraz "zabijaniu, okaleczaniu i porwaniach, w tym kobiet i dzieci", i ponowił wezwania do bezwarunkowego uwolnienia zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy. Guterres wezwał także do zaprzestania ostrzału Strefy Gazy. - Od prawie miesiąca cywile w Strefie Gazy, w tym dzieci i kobiety, są oblężeni, odmawia się im pomocy, są zabijani i bombardowani ze swoich domów - powiedział i dodał, że "to musi się skończyć".

Zwrócił również uwagę na sytuację humanitarną, która jest "przerażająca". - Nie ma wystarczającej ilości żywności, wody i lekarstw, aby zaspokoić potrzeby ludzi. Kończy się paliwo do zasilania szpitali i elektrowni wodnych - mówił szef ONZ.

Szpital Al-Shifa w coraz większym stopniu staje się częścią linii frontu, ponieważ Izrael stwierdził w ubiegłym tygodniu, że w obiekcie znajduje się ważne centrum dowodzenia i kontroli Hamasu. Według palestyńskich władz, od wybuchu wojny w Gazie zginęło 9227 osób, w tym 3826 dzieci. Wojna wybuchła 7 października, kiedy to terroryści z Hamasu zaatakowali Izrael ze Strefy Gazy. Zabili ponad 1400 cywili, w tym dzieci, i porwali około 240 osób.

Izrael odrzucił propozycję Stanów Zjednoczonych ws. przerwy humanitarnej w Gazie

Tymczasem Izrael odrzucił propozycję USA dotyczącą wprowadzenia przerwy humanitarnej w Strefie Gazy. - Izrael odmawia tymczasowego zawieszenia broni, które nie obejmuje powrotu naszych zakładników - powiedział premier Benjamin Netanjahu.

Wcześniej szef izraelskiego rządu rozmawiał o tymczasowym zawieszeniu broni z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem, który przebywał z wizytą w Izraelu. W trakcie rozmowy amerykański dyplomata zaproponował wprowadzenie w Gazie przerwy humanitarnej, która umożliwiłaby dostarczenie pomocy cywilom przebywającym w regionie walk. - Dzięki porozumieniu na terenie walk będzie można skuteczniej pomagać cywilom - tłumaczył dziennikarzom Blinken po spotkaniu. Jednak niedługo potem premier Netanjahu wystąpił w izraelskiej telewizji i odrzucił propozycję Stanów Zjednoczonych.

Amerykański sekretarz stanu stwierdził, że Izrael osiągnie stan bezpieczeństwa tylko poprzez stworzenie państwa Palestyny. Przekazał to w rozmowie z dziennikarzami. - Dwa kraje dla dwóch narodów to jedyna droga, by osiągnąć trwałe bezpieczeństwo dla Żydów i demokratycznego Izraela - stwierdził Blinken po rozmowach z izraelskimi politykami.

Izrael po atakach Hamasu rozpoczął akcję odwetową. Przeprowadził liczne naloty na Strefę Gazy, rozpoczął także akcje lądowe. Według władz palestyńskich do tej pory zginęło przeszło dziewięć tysięcy Palestyńczyków, w tym ponad 3800 dzieci. Danych tych nie można w sposób niezależny potwierdzić.