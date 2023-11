Co najmniej 132 osoby zginęły na skutek trzęsienia ziemi w Nepalu. Istnieją obawy, że liczba ofiar może być znacznie wyższa, ponieważ wstrząsy uszkodziły drogi i do wielu miejsc w górzystym terenie nie można dotrzeć. - Liczba rannych może być liczona w setkach, a liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć - powiedział agencji Reutera przedstawiciel dystryktu Jajarkot Harish Chandra Sharma.

Trzęsienie ziemi w Nepalu. Ponad sto ofiar

Według różnych źródeł, trzęsienie ziemi miało siłę od 5,6 do 6,4 stopnia. Do wstrząsu doszło 13 minut przed północą lokalnego czasu w piątek 3 listopada. Epicentrum znajdowało się około 500 kilometrów na zachód od Kathmandu, na głębokości 18 kilometrów.

W dystrykcie Jajarkot zamieszkiwanym przez 190 tysięcy osób trzęsienie spowodowało zawalenie się i uszkodzenia wielu budynków. Część miejscowości jest odciętych od świata ze względu na osuwiska, które zablokowały drogi. Według oficjalnych danych nepalskich, podanych przez Narodowe Centrum Sejsmologiczne Nepalu, trzęsienie ziemi miało magnitudę 6,4. Amerykańska służba geologiczna podaje natomiast magnitudę 5,6. Trzy kolejne wstrząsy były odczuwalne w ciągu godziny od trzęsienia. Wiele osób spędziło resztę nocy pod gołym niebem z obawy przed kolejnymi wstrząsami i uszkodzeniami swoich domów - relacjonuje BBC.

To najpoważniejsze trzęsienie ziemi w Nepalu od ośmiu lat. W 2015 roku na skutek wstrząsu o sile 7,8 stopnia zginęło tam prawie 9 tysięcy osób, a ponad 22 tysiące zostało rannych. Straty oszacowano wówczas na 6 miliardów dolarów.

Jak poinformował profil premiera Nepalu Pushpa Kamal Dahal na portalu X, polityk przybył w sobotę do dotkniętego kataklizmem regionu i wyraził swój "głęboki smutek" z powodu utraty życia i mienia spowodowanej trzęsieniem ziemi. Powiedział, że "zmobilizował wszystkie trzy agencje bezpieczeństwa do natychmiastowej akcji ratunkowej i udzielenia pomocy ofiarom rannym".

Wstrząsy były odczuwalne w Katmandu, ale też w indyjskim New Delhi, leżącym kilkaset kilometrów na zachód od epicentrum. Nepal to jeden z regionów świata, które są najbardziej narażone na trzęsienia ziemi. Ten górski kraj leży na styku dwóch płyt tektonicznych i dlatego regularnie dochodzi tam do trzęsień ziemi.