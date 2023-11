Lider Hezbollahu zagroził USA. Jest odpowiedź Waszyngtonu

John Kirby w odpowiedzi na słowa Hassana Nasrallaha podkreślił, że wojna trwająca na Bliskim Wschodzie "ma potencjał, by stać się jeszcze bardziej krwawa niż konflikt między Izraelem a Libanem z 2006 r.". Jego słowa cytuje agencja AFP. -Stany Zjednoczone nie chcą, aby konflikt ten rozszerzył się na Liban. Prawdopodobne zniszczenia Libanu i skutki dla jego mieszkańców byłyby niewyobrażalne. Można tego uniknąć - wskazał Kirby, o czym pisze również Sky News.

Lider Hezbollahu Nasrallah przemówił. "Wszystkie scenariusze są otwarte"

W piątek przywódca Hezbollahu Hassan Nasrallah w swojej przemowie podkreślił, że atak Hamasu ustanowił nową erę w walce z Izraelem. Decyzję palestyńskiej organizacji w tej sprawie nazwał słuszną, mądrą i odważną. Dodał też, że przeprowadzono ją w odpowiednim czasie. Jego zdaniem największym błędem Izraelczyków jest to, że postawili przed sobą cele, których nie mogą osiągnąć. Przywódca Hezbollahu ogłosił też, że Izrael może odzyskać jeńców przetrzymywanych w Gazie poprzez negocjacje. Jego zdaniem, to co się tam teraz dzieje, pokazuje "głupotę" i "nieudolność" Izraela, bo to, co robią, to zabijanie dzieci i kobiet. Nasrallah nazwał Izrael słabym, bo jego zdaniem przez miesiąc nie byli w stanie odnotować nawet jednego osiągnięcie militarnego. Zdaniem lidera organizacji to, co teraz się dzieje w Strefie Gazy, będzie decydujące i nie przypomina poprzednich wojen. W związku z tym wymaga to, by każdy wziął na siebie odpowiedzialność. Nakreślił też dwa cele: pierwszy to zakończyć konflikt w Gazie, drugi to sprawić by wygrał Hamas.

Wszystkie scenariusze są otwarte. Wszystkie opcje są możliwe, wszyscy muszą być w gotowości. Hezbollah nie da się zastraszyć. Dalsza eskalacja zależy od tego, co dzieje się w Gazie

- podkreśla Nasrallah. Lider Hezbollahu zwrócił się także do Stanów Zjednoczonych. - Pamiętajcie o Iraku, Afganistanie, Libanie i upokorzeniach na tej ziemi. Ci, którzy pokonali was w Libanie, nadal żyją i są wspierani przez swoje dzieci i wnuki - groził przywódca. - To wy, Amerykanie, możecie powstrzymać agresję w Gazie, bo to wy ją rozpętaliście. Jesteśmy gotowi posunąć się nawet do zaatakowania okrętów Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych na Morzu Śródziemnym. To konflikt egzystencjalny. Będziemy obstawać przy swoim. W ten sposób odnosiliśmy zwycięstwa w przeszłości i będziemy je nadal odnosić dzięki nieustępliwości i wytrwałości - mówił dalej.

