Białoruskie MSZ wezwało polskiego dyplomatę. Chodzi o "naruszenie granicy"

Białoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało komunikat, w którym poinformowało, że "zdecydowanie protestuje w związku z kolejnym faktem naruszenia 2 listopada 2023 roku granicy państwowej Białorusi przez statek powietrzny ze strony Polski". Onet poprosił o komentarz wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego. Ten odpowiedział jedynie, że "na ten moment nie może nic powiedzieć".

Polski dyplomata wezwany do MSZ Białorusi. Oskarżenia o naruszenie granicy

"W dniu 3 listopada 2023 r. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych wezwany został Charge d'Affaires RP w Republice Białorusi Martin Wojciechowski. Podczas spotkania wystosowano zdecydowany protest pod adresem polskiego dyplomaty w związku z kolejnym naruszeniem granicy państwowej Republiki Białorusi w dniu 2 listopada 2023 r. przez samolot przylatujący z RP" - przekazano w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej białoruskiego MSZ.

W dalszej części czytamy, że MSZ zażądało "dokładnego zbadania tego zdarzenia i przyjęcia skutecznych środków zapobiegających podobnym przypadkom w przyszłości". Wskazano też, że niedopuszczalna jest "niedbałość podczas lotów wykonywanych w strefie przygranicznej".

Białoruś już wcześniej oskarżała Polskę o naruszenie granicy

To nie pierwszy raz, gdy białoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oskarża Polskę o rzekome naruszenie przestrzeni powietrznej. O podobnej sytuacji pisaliśmy w Gazeta.pl na początku września. Wówczas twierdzono, że polski śmigłowiec Mi-24 miał wlecieć ok. 1,2 km w głąb Białorusi i wrócić do Polski. - Będziemy analizowali sytuację, natomiast z dużą ostrożnością trzeba podchodzić do komunikatów strony białoruskiej, bo to przedłużenie reżimu rosyjskiego - komentował wówczas wiceszef polskiego MSZ Paweł Jabłoński na antenie Polsat News.

Dodał, że niewykluczone, że jest to prowokacja. W białoruskich mediach niejednokrotnie można było bowiem przeczytać, że "Polska ma dokonać ataku na Białoruś". - Tego typu bredni jest tam bardzo dużo - komentował Jabłoński. Informacje o naruszeniu granicy dementował też ppłk Jacek Goryszewski, rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. - Ze wszystkich meldunków i zapisów systemów radiolokacyjnych można stwierdzić, że nie doszło do przekroczenia granicy z naszej strony - powiedział w rozmowie z WP.