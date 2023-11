Brutalne zabójstwo w Tyrolu. Służby podejrzewają 30-letniego Polaka

Ciało zamordowanego 36-latka znaleźli w jednym z mieszkań w miejscowości Itter we wtorek wieczorem jego rodzice. Mężczyzna prawdopodobnie nie żył już wtedy od dwóch dni. W okolicach szyi miał rany cięte, najpewniej zadane nożem. Według "Kronen Zeitung" 36-latek był pracownikiem jednej z kolejek górskich w Tyrolu.

Brutalne zabójstwo w Tyrolu. 30-letni Polak trafił do zakładu karnego

Austriacka policja w piątek w godzinach popołudniowych poinformowała o zatrzymaniu podejrzanego w sprawie 30-letniego Polaka. Jak przekazano, do zatrzymania doszło po przesłuchaniu świadków oraz przeprowadzeniu analizy wskazówek. Rzecznik prokuratury w Innsbrucku Hansjörg Mayr poinformował, że mężczyźni się znali, a w ostatnim czasie doszło między nimi do "sytuacji konfliktowej". Mayr wskazał również, że 30-latek podczas przesłuchania przekazywał sprzeczne informacje. Aktualnie Polak trafił do zakładu karnego, jednak prokuratura złożyła wniosek o umieszczenie go w specjalnym ośrodku, w którym zostanie oceniony jego stan psychiczny.