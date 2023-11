4 razy próbowała zabić byłego męża, a jego rodzinę otruła grzybami? Australijka usłyszała zarzuty

Erin Patterson została oskarżona o trzy morderstwa i pięć prób usiłowania morderstwa. Zarzuty dotyczą m.in. spotkania rodzinnego, które zorganizowała w lipcu w swoim domu w mieście Leongatha w stanie Wiktoria w Australii - pisze BBC. Kobieta stawiła się w sądzie w piątek. Po przedstawieniu jej aktu oskarżenia rozprawę odroczono do 3 maja, aby prokuratorzy przeanalizowali materiały i dowody skonfiskowane z domu 49-latki. Oskarżona nie złożyła wniosku o zwolnienie z aresztu. Twierdzi jednak, że jest niewinna.

Trzy osoby zmarły po rodzinnym obiedzie. Australijka usłyszała zarzuty morderstwa

Patterson zaprosiła na obiad rodziców swojego byłego męża oraz siostrę teściowej i jej partnera. Kobieta przygotowała wołowinę wellington z dodatkiem grzybów kupionych w dwóch sklepach. Jak twierdzi 49-latka, przygotowała danie z mieszanki pieczarek z supermarketu oraz suszonych grzybów zakupionych w azjatyckim sklepie spożywczym kilka miesięcy wcześniej. Wszystkie cztery osoby, które zjadły posiłek, trafiły do szpitala. W ciągu kilku dni byli teściowie kobiety oraz siostra teściowej zmarli. Czwarta osoba, która do szpitala trafiła w stanie krytycznym, wróciła do zdrowia i opuściła szpital. "Jestem teraz zdruzgotana myślą, że te grzyby mogły przyczynić się do choroby, na którą cierpią moi bliscy" - napisała w specjalnym oświadczeniu Petterson trzy miesiące temu.

Policja zwraca uwagę na ogromne zainteresowanie mediów australijskich i zagranicznych sprawą otrucia grzybami czterech osób. - Nie przychodzi mi do głowy żadne inne śledztwo, które wzbudziłoby takie zainteresowanie mediów i opinii publicznej, nie tylko tutaj w Wiktorii, ale także w kraju i za granicą - cytuje inspektora wydziału zabójstw Deana Thomasa BBC. Sprawa Erin Patterson nie kończy się jednak na otruciu czterech osób grzybami. Okazuje się, że kobieta mogła kilkukrotnie próbować zabić swojego partnera.

Australia. 49-latka wielokrotnie próbowała zabić byłego partnera?

BBC informuje, że w dokumentach sądowych udostępnionych mediom, stwierdzono, że Patterson chciała zabić swojego męża, kiedy byli jeszcze w czasie separacji. Próby miała podejmować trzy razy w okresie od listopada 2021 r. do września 2022 r. Czwartą próbę kobieta miała podjąć podczas obiadu z rodziną byłego męża. Mężczyzna jednak nie zjawił się wówczas na spotkaniu.