Lider Hezbollahu Nasrallah przemówił. Słuchały tłumy. "Wszystkie scenariusze są otwarte"

- Walka z syjonistami nie budzi wątpliwości zarówno na poziomie moralnym, jak i prawnym - mówił lider Hezbollahu Hassan Nasrallah na temat wojny Izraela z Hamasem. Przemówienie zaczął jednak od złożenia kondolencji zmarłym w Libanie oraz gratulacji, "bo dostąpili zaszczytu męczeństwa". To samo powiedział w stosunku do poległych w Strefie Gazy. W piątkowej przemowie podkreślał, że Hezbollah przystąpił do wojny 8 października, dzień po tym, jak Hamas rozpoczął niespodziewany atak na południowy Izrael. - Codzienna wymiana ognia z siłami izraelskimi wzdłuż granicy z Libanem może wydawać się skromna, ale jest bardzo ważna, nie ma precedensu od 1948 roku - dodał. Nasrallah potwierdził również, że do tej pory zginęło 57 bojowników Hezbollahu.

Lider Hezbollahu Nasrallah przemówił. Słuchały tłumy

Ataki Hamasu na Izrael z 7 października Nasrallah określił jako "błogosławioną akcję, która musiała się wydarzyć, by wstrząsnąć uzurpatorami w Waszyngtonie i Londynie". - Atak doprowadził do trzęsienia ziemi w Izraelu. Będzie miał strategiczne i bytowe reperkusje, Izrael odczuje jego skutki teraz i w przyszłości. To, co się wydarzyło, pokazuje, że Iran nie ochrania frakcji oporu, a prawdziwe decyzje podejmują jej liderzy. Jeszcze nic się nie zaczęło, a już widzimy, że kraje z całego świata wysyłają prezydentów, ministrów, generałów, broń i miliardy, by wesprzeć ten bezprawny twór (chodziło mu o Izrael - red.) - mówił lider Hezbollahu.

Nasrallah dalej mówił, że atak Hamasu ustanowił nową erę w walce z Izraelem. Decyzję palestyńskiej organizacji w tej sprawie nazwał słuszną, mądrą i odważną. Dodał też, że przeprowadzono ją w odpowiednim czasie. Jego zdaniem największym błędem Izraelczyków jest to, że postawili przed sobą cele, których nie mogą osiągnąć. Przywódca Hezbollahu ogłosił też, że Izrael może odzyskać jeńców przetrzymywanych w Gazie poprzez negocjacje. Jego zdaniem, to co się tam teraz dzieje, pokazuje "głupotę" i "nieudolność" Izraela, bo to, co robią, to zabijanie dzieci i kobiet. Nasrallah nazwał Izrael słabym, bo jego zdaniem przez miesiąc nie byli w stanie odnotować nawet jednego osiągnięcie militarnego. Zdaniem lidera organizacji to, co teraz się dzieje w Strefie Gazy, będzie decydujące i nie przypomina poprzednich wojen. W związku z tym wymaga to, by każdy wziął na siebie odpowiedzialność. Nakreślił też dwa cele: pierwszy to zakończyć konflikt w Gazie, drugi to sprawić by wygrał Hamas.

Wszystkie scenariusze są otwarte. Wszystkie opcje są możliwe, wszyscy muszą być w gotowości. Hezbollah nie da się zastraszyć. Dalsza eskalacja zależy od tego, co dzieje się w Gazie

- podkreśla Nasrallah. Lider Hezbollahu zwrócił się także do Stanów Zjednoczonych. - Pamiętajcie o Iraku, Afganistanie, Libanie i upokorzeniach na tej ziemi. Ci, którzy pokonali was w Libanie, nadal żyją i są wspierani przez swoje dzieci i wnuki - groził przywódca. - To wy, Amerykanie, możecie powstrzymać agresję w Gazie, bo to wy ją rozpętaliście. Jesteśmy gotowi posunąć się nawet do zaatakowania okrętów Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych na Morzu Śródziemnym. To konflikt egzystencjalny. Będziemy obstawać przy swoim. W ten sposób odnosiliśmy zwycięstwa w przeszłości i będziemy je nadal odnosić dzięki nieustępliwości i wytrwałości - mówił dalej.

Stany Zjednoczone rozmawiają z premierem Izraela o "humanitarnej przerwie" w wojnie

Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken poinformował, że odbył rozmowę z izraelskim premierem, Benjaminem Netanjahu na temat "humanitarnej przerwy" w wojnie w Strefie Gazy. Przerwa miałaby umożliwić dostarczenie pomocy cywilom, którzy przebywają w regionie walk. "Wierzymy, że każde działania mające za zadanie dostarczyć pomoc Gazie i ochronić palestyńską ludność cywilną byłyby ułatwione dzięki 'humanitarnej przerwie'. Dzięki porozumieniu na terenie walk będzie można skuteczniej pomagać cywilom, co pozwoli na zorganizowanie bardziej efektywnej i trwałej pomocy humanitarnej" - podkreślił Blinken w rozmowie z dziennikarzami.

To kolejna wizyta amerykańskiego sekretarza stanu w Izraelu od momentu, gdy 7 października Hamas rozpoczął działania zbrojne przeciwko Izraelowi, na co ten odpowiedział nalotami i działaniami zbrojnymi w Strefie Gazy. Najnowsze informacje ministerstwa zdrowia w Strefie Gazy wskazują, że po stronie palestyńskiej zginęły 9227 osób, w tym 3826 dzieci.

