Dziwne zachowanie Putina. Trzymał się za rękę, potem nerwowo zdejmował zegarek [WIDEO]

W ostatnich tygodniach w przestrzeni publicznej znowu pojawiają się medialne doniesienia w związku ze stanem zdrowia Władimira Putina. Tym razem w sieci opublikowano nagranie z jego nietypowym zachowaniem.

Na nagraniu zarejestrowano dziwne zachowanie Władimira Putina

Jak podaje strona Kremla, Władimir Putin miał w poniedziałek 30 października spotkać się z członkami Rady Bezpieczeństwa i kierownictwem organów ścigania. Rosyjski przywódca miał rozmawiać między innymi o sytuacji na Bliskim Wschodzie, a także "ochronie praw obywateli i bezpieczeństwie publicznym, pokoju obywatelskim i harmonii między grupami etnicznymi, w obliczu zagrożeń zewnętrznych".

Kreml opublikował nagranie ze spotkania, podczas którego Putin zachował się dość nietypowo. I to właśnie wywołało kolejne spekulacje na temat jego stanu zdrowia. W pewnym momencie rosyjski przywódca niespodziewanie chwycił się za swoją prawą rękę i nerwowo próbował zdjąć zegarek. Następnie Putin położył zegarek na stole. Szybko rozprzestrzeniały się plotki, sugerujące, że nagła chęć zdjęcia urządzenia, może być wynikiem jakiejś przypadłości, która dotknęła jego dłoń.

Niektórzy twierdzą również, że osoba na nagraniu, może być sobowtórem Putina. Anton Heraszczenko, doradca szefa MSW Ukrainy, przypomniał krótki film z sierpnia, w którym rosyjski dyktator próbował sprawdzić czas, zerkając na swoją lewą dłoń, co jest sprzeczne z jego długoletnią praktyką noszenia zegarka na prawej ręce. Kreml jednak nadal upiera się przy stanowisku, że Putin cieszy się doskonałym zdrowiem.

Przypomnijmy, że pod koniec października informowano, że Putin miał zawał serca i leżał "podłączony do sprzętu monitorującego jego parametry życiowe", a obowiązki prezydenta przejął jeden z jego sobowtórów. - Wszystko z nim w porządku, to kolejna fałszywka - komentował wówczas rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Z kolei rosyjski analityk polityczny Walery Solowej twierdził, że Putin "umarł, na pewno". - Zmarł o godzinie 20:40 w czwartek, 26 października - deklarował.

Rosja dostała od milion pocisków i unieważniła ratyfikację traktatu o zakazie prób z bronią jądrową

Rosja dostała od Korei Północnej milion pocisków artyleryjskich. Informację tę potwierdziły rosyjskie media niezależne i agencja Bloomberg. Według niezależnych dziennikarzy śledczych, moskiewski reżim kupuje uzbrojenie, które pozwala na kontynuowanie inwazji na Ukrainę między innymi od Korei Północnej i Iranu. Dziennikarze wskazują także Chiny jako dostawcę sprzętu wojskowego, ale Pekin zaprzecza.

Według agencji Bloomberg, od sierpnia Korea Północna wysłała do Rosji dziesięć transportów z uzbrojeniem. Pjongjang wysłał też do Moskwy doradców wojskowych i instruktorów. Analizy wywiadowcze wskazują, że reżim w Korei Północnej dysponuje jednym z największych na świecie zapasów pocisków artyleryjskich, które pasują do poradzieckich armat i wyrzutni. Z wyliczeń niezależnych dziennikarzy wynika, że milion pocisków wystarczy Rosji do prowadzenia intensywnego ostrzału Ukrainy przez dwa miesiące. Podkreślają również, że Moskwa i Pjongjang porozumiały się w sprawie kolejnych dostaw amunicji i uzbrojenia.

W czwartek poinformowano także, że Rosja unieważniła ratyfikację traktatu o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową. Dokument podpisał poszukiwany listem gończym za zbrodnie wojenne w Ukrainie Władimir Putin.

Traktat został przyjęty na forum ONZ w 1996 roku. Pod dokumentem podpisało się 187 państw, ale do tej pory ratyfikowany został w przez 178 krajów. Nie ratyfikowały traktatu między innymi Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, Iran, Pakistan, Korea Północna i Egipt. Rosja ratyfikowała zapisy dokumentu, ale teraz moskiewski reżim anulował ratyfikację pod pretekstem "wyrównania prawnej sytuacji między Rosją i Stanami Zjednoczonymi". Część analityków wojskowych alarmuje, że Kreml może przeprowadzić próbę jądrową, aby zastraszyć zachodnich sojuszników Ukrainy. Takie sugestie pojawiały się w rosyjskiej przestrzeni publicznej. Do tej pory Rosja nie przeprowadzała takich prób. Ostatni kontrolowany wybuch został przeprowadzony w Związku Sowieckim w 1990 roku.