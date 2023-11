Wojna Izraela z Hamasem się rozprzestrzeni? Przywódca Hezbollahu w piątek wygłosi przemówienie

Przywódca Hezbollahu Hassan Nasr Allah ma w piątek wygłosić przemówienie w sprawie wojny między Izraelem a Hamasem. Będzie to jego pierwsze publiczne wystąpienie od 7 października.

Przywódca Hezbollahu ma wygłosić przemówienie. "Frakcja proirańska jest gotowa do walki"

Przemówienie prawdopodobnie wskaże kolejne ruchy grupy, ponieważ bojownicy Hezbollahu i armia izraelska są zaangażowani w intensywne ataki na granicy libańsko-izraelskiej. Organizacja ogłosiła wystąpienie swojego przywódcy z pięciodniowym wyprzedzeniem. Nasr Allah ma przemówić o 14:00 czasu polskiego. Al Jazeera pisze, że to, co powie przywódca Hezbollahu "może zadecydować o tym, czy konflikt się rozprzestrzeni".

"Ostatnie tygodnie to pasmo ciągłych potyczek i prowokacji na granicy libańsko-izraelskiej. Ryzyko wojny z Hezbollahem spowodowało ewakuację przez Izrael przygranicznych miejscowości oraz zmusiło IDF do utrzymania znacznych sił na północy kraju" - ocenił Tomasz Rydelek z Pulsu Lewantu. "Hezbollah otworzy drugi front dopiero wtedy gdy będzie miał pewność, że działania Izraela na terenie Strefy Gazy doprowadzą niechybnie do likwidacji Hamasu" - dodał i zaznaczył, że Nasr Allah nie ma takiej pewności.

Jak stwierdził Rydelek, jeśli "ktoś miałby ogłosić dołączenie frakcji proirańskiej do wojny z Izraelem to właśnie Nasrallah byłby do tego idealnym kandydatem" z uwagi na swoją pozycję. "Jeśli musiałbym wskazać najbardziej prawdopodobną opcję, to moim zdaniem frakcja proirańska jest gotowa do walki, ale nadal się waha czy to na pewno odpowiedni moment" - ocenił Rydelek. Jego zdaniem Nasr Allah nie wypowie wojny, a może postawić swego rodzaju ultimatum.

Armia Izraela: Wojska zakończyły okrążenie miasta Gaza

Tymczasem strona izraelska stwierdziła w czwartek, że otoczyła miasto Gaza. Rzecznik izraelskiej armii kontradmirał Daniel Hagari, przekazał dziennikarzom, że jego "wojska zakończyły okrążenie miasta Gaza, które jest centralnym punktem organizacji terrorystycznej Hamas".

Ekstremistyczne ugrupowanie palestyńskie Hamas zaatakowało południowy Izrael 7 października. W ataku zginęło około 1 400 osób. Od tamtej pory izraelska armia prowadzi naloty na Strefę Gazy, rozszerza też operację lądową. Atakowane są palestyńskie osiedla, ośrodki dla uchodźców i placówki medyczne. Według palestyńskich źródeł, w wyniku izraelskich akcji odwetowych zginęło 9 061 osób, w tym 3 760 dzieci. 32 000 Palestyńczyków zostało rannych.

Antony Blinken odwiedzi Izrael. Ma rozmawiać o ochronie cywilów

Tymczasem amerykański sekretarz stanu Antony Blinken ma odwiedzić Izrael, gdzie ma rozmawiać o operacji przeciwko Hamasowi i sytuacji humanitarnej w Gazie. Szef amerykańskiej dyplomacji ma też rozmawiać z przedstawicielami krajów arabskich.

Przed odlotem do Izraela z bazy sił powietrznych Andrews Antony Blinken powiedział, że Izrael ma nie tylko prawo, ale i obowiązek obrony swoich obywateli. - Powiedzieliśmy jednak wyraźnie, że sposób, w jaki to robi, ma znaczenie - podkreślił. Sekretarz stanu USA dodał, że podczas rozmów w Izraelu skupi się na krokach, które należy podjąć, aby chronić cywilów, którzy znaleźli się w ogniu krzyżowym. - W ostatnich dniach widzieliśmy, że palestyńscy cywile nadal ponoszą ciężar tych działań. Ważne jest, aby Stany Zjednoczone upewniły się, że zrobiono wszystko, co możliwe, aby chronić cywilów - dodał szef amerykańskiej dyplomacji. Blinken powiedział też, że Stany Zjednoczone pozostają skoncentrowane także na uwolnieniu zakładników wziętych przez Hamas 7 października i że kontynuowane są rozmowy z partnerami, w tym z Katarem i Egiptem.

W środę z kolei głos w sprawie wojny Izraela z Hamasem zabrał prezydent USA Joe Biden. W swojej wypowiedzi wywierał presję na premiera Izraela Benjamina Netanjahu, aby dał Palestyńczykom "krótkie wytchnienie" od nieustających ataków, które pogrążyły Strefę Gazy w ogromnym kryzysie humanitarnym. Biały Dom odmówił wezwania do zawieszenia broni, ale zasygnalizował, że Izraelczycy powinni rozważyć przerwy humanitarne, aby umożliwić cywilom otrzymanie pomocy, a obcokrajowcom uwięzionym w Strefie Gazy opuścić region.