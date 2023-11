Kolejne wybory prezydenckie w Ukrainie prawdopodobnie odbędą się wiosną 2024 roku. Nie ma jednak pewności, czy zostaną przeprowadzone w trakcie toczącej się w kraju wojny. Gdyby jednak do nich doszło, obecny prezydent Wołodymyr Zełenski może starać się o reelekcję. Wiadomo już, że jednym z jego rywali będzie jego dawny doradca Oleksij Arestowicz.

REKLAMA

Zobacz wideo Zdaniem wiceszefa MON Polska wyczerpała możliwości dalszej pomocy wojskowej dla Ukrainy

Były doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego zapowiedział udział w wyborach prezydenckich

1 listopada w rozmowie z agencją informacyjną Interfax-Ukraina były doradca obecnego prezydenta Ukrainy Oleksij Arestowicz zapowiedział, że weźmie udział w wyborach prezydenckich w Ukrainie. - Sam się zgłoszę - zapowiedział. Tego samego dnia Arestowicz opublikował w serwisie Telegram propozycje reform politycznych, społecznych, gospodarczych oraz wojskowych, które zamierza wprowadzić w Ukrainie - ma to być jego program wyborczy.

- Będzie on finalizowany przez ekspertów, opublikowałem go, aby rozpocząć dyskusję. Zastrzeżenia, opinie, rady, krytyka mile widziane - mówił w rozmowie z agencją. W swoim programie zawarł m.in. swoje propozycje dotyczące wojny. "Żądamy członkostwa w NATO z obowiązkiem niezwracania okupowanych terytoriów po akcesji, ale dążenia do ich zwrotu wyłącznie metodami politycznymi" - twierdził Arestowycz, cytowany przez portal Belsat.eu. Były doradca prezydenta postuluje również o "szerokie procesy integracyjne" z sąsiadami. Jako głównych partnerów Ukrainy wymienił Polskę oraz Rumunię.

Natomiast w wywiadzie opublikowanym na kanale Chodorkowski Live w serwisie YouTube przyznał, że jego zdaniem Ukraina powinna wziąć udział w rozmowach pokojowych z Rosją.

Ukraina. Społeczeństwo nie chce wyborów prezydenckich podczas trwającej wojny

Według ostatnich sondaży przeprowadzonych w Ukrainie tylko 15 proc. wyborców chce, aby wybory prezydenckie odbyły się wiosną 2024 roku. 64 proc. uważa to za niepotrzebne podczas trwającej w kraju wojny. Jak poinformował portal belsat.eu problematyczne staje się zaufanie społeczeństwa do obecnych władz. W trakcie całej wojny zaufanie do rządu spadło z 74 proc. do 39 proc. Zmniejszyło się też zaufanie do parlamentu - spadło z 58 proc. do 21 proc. "Zaufanie do instytucji prezydenta pozostaje stosunkowo wysokie: podczas gdy na początku pełnowymiarowej inwazji Rosji wynosiło 91 procent, w październiku 2023 roku spadło do 76 procent" - podał portal.